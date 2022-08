Podle Vlastimila Jílka ze společnosti Mountain Service, která zmíněný areál provozuje, z něj zásadní překážky ohledně vlivu na přírodu nevyplynuly. Vyhodnocení bude v informačním systému EIA zveřejněno v příštích týdnech. „Nyní bychom chtěli projekt překlopit do stavebního řízení. Když vše dobře půjde, mohli bychom lanovku postavit příští rok do startu zimní sezony. Ale dávat závazné termíny se v tuto chvíli nedá. Je to velký projekt a stavební řízení s přípravou se mohou protáhnout,“ řekl v pondělí Deníku Jílek.

Podle jeho slov bude stavební část lanové dráhy stát kolem dvaceti milionů korun. Další miliony pak její vybavení. Hlavní vlek má nyní délku necelých pět set metrů. Lanová dráha bude kopírovat trasu současného vleku a prodlouží sjezdovku o dalších dvě stě metrů. Projekt počítá také s rozšířením parkoviště pro osobní auta. Při provozu lanové dráhy bude souběžný vlek mimo provoz. „Stávající a nyní dostačující kapacita parkoviště je zhruba 80 míst. Tato odstavná plocha se rozšíří asi o dvacet procent. Stávající návštěvnost areálu je mezi 150 až 200 osobami a v době nejvytíženějších dní, víkendů, se navýší přibližně na 200 až 250 lidí,“ stojí v popisu projektu.

Převážná část nové lanové dráhy se nachází na území obce Hodonín v Jihomoravském kraji. Poslední traťová podpěra a horní stanice jsou již umístěny na území obce Prosetín v Kraji Vysočina. „Areál nechceme v žádném případě megalomansky rozšiřovat. Záměrem je nabídnout lepší komfort lyžařům,“ uvedl Jílek.

Už v předchozích sezonách investovali provozovatelé hodonínské sjezdovky do úprav areálu miliony korun. Do nového vleku, osvětlení, technologie zasněžování, úprav parkoviště i zázemí. „Do Hodonína jezdíme s dětmi na lyže rádi. Vyhovuje nám sklon tamního svahu, není to placka. Je pravda ale, že už jsme tam delší dobu nebyli. Pokud tam udělají dvousedačku, bude to super. Pro nás je v dojezdové vzdálenosti nejlepší volba. Z domu jsme tam za slabou hodinku a po práci je super výlet,“ řekl Jan Kořalka z Adamova na Blanensku.