Cesta do brněnské Lesné mu zabírá asi pětačtyřicet minut. Stěžejní je podle něj v Brně provoz na Tomkově náměstí, případně v Husovickém tunelu.

„Tam lze nabrat velké zpoždění. Dneska to ale jde,“ poznamenává.

Adamovské liduprázdné nádraží pod nadílkou sněhu. Podívejte se

Bez problémů v pondělí cestuje do krajského města autobusem například adamovský důchodce Miroslav Kristek. Pro jistotu si cvičně trasu zkusil už o den dříve.

„Do centra Brna to trvalo jen o trochu déle než vlakem. Musel jsem přestupovat a dojet tramvají. Co bych ale zlepšil, je zvýraznění výlukových řádů na zastávkách. Přijde mi nedostatečné,“ zamýšlí se.

Autobus nepočkal

Vytočená je naopak hodinu před polednem na adamovském vlakovém nádraží jedna z cestujících, které o fous ujíždí náhradní autobus do Blanska. „Přestupovala jsem z městské hromadné dopravy a výlukový autobus nepočkal. Musela jsem hodinu čekat na další. V práci budu mít problém,“ stěžuje si cestující, jež se představuje jen jako Hana.

Podle mluvčího společnosti Kordis, která v kraji zajišťuje integrovanou dopravu, Květoslava Havlíka, si musí lidé výlukové řády pořádně nastudovat. „Změna v dopravě je složitá a informací hodně. Podobných stížností jsme zaznamenali několik, přesto za nás rozsáhlá výluka odstartovala až nad očekávání hladce. Ladíme drobnosti. Pokud nebudou extrémní záseky na státní silnici v Lipůvce, bude to dobré,“ tvrdí Havlík.

Naprostý šok

Vše ale zcela hladce nejde. Komplikace nastává v Babicích nad Svitavou. V informačních letácích, na webu IDS JMK i v aplikaci Poseidon, kde si cestující kupují jízdenky, stále figuruje tamní výluková stanice poblíž železnice a řeky Svitavy. Autobusy tudy však od neděle jen projíždějí a nezastavují.

„Byl to pro nás naprostý šok. Na svoje náklady jsem tam upravil cestu a udělal osvětlení. Pak se v noci den před startem dozvím, že tady autobus zastavovat nebude. To mě rozpálilo doběla. Prý to neschválila policie. Na ni naštvaný nejsem, ale na toho, kdo tu výluku chystal. Připravuje se to všechno takovou dobu a vyjádření policie mají na poslední chvíli?“ rozčiluje se majitel tamního pensionu Pod Ronovem, Oldřich Kukrecht.

Start Vyhybky? První den jsme vytočili 11 hektolitrů piva, vzpomíná výčepní

V bytovém domě nedaleko železnice dlouhodobě ubytovává přes dvě desítky lidí. Ti jsou na vlakovém a nyní na náhradním autobusovém spojení kvůli dojíždění do práce závislí. Část z nich proto Kukrecht vozí na autobus do sousedních Bílovic nad Svitavou.

Kordis situaci řeší. Mluvčí společnosti Havlík uvádí, že se kvůli ní ozvala řada lidí. Spoje mají brzy, zřejmě již ve středu, stavět pod tamní bývalou léčebnou. Problém je však například chybějící osvětlení. Bezpečnější variantou se nakonec má stát zastávka u zmíněného penzionu.

Pozdní rozšiřování

Část cestujících v pondělí udivují stavební práce na provizorním rozšiřování silnice kolem řeky Svitavy. Dělníci pracují za plného provozu teprve několik posledních dní. „Hlava mi to nebere. Proč s tím začali až teď? Každopádně výlety na chatu se mi teď zkomplikují. Zvýšil se tu kvůli výluce provoz a je tu také spousta techniky. Musím nastudovat, jak se sem dostanu autobusem z Brna. Autem to asi bude nic moc, uvidíme,“ říká jeden z chatařů Milan Farkač.

V Moravském krasu umístili nové ukazatele a mapy. Pomohou lidem v orientaci

Podle vedoucího oblasti Sever krajské správy a údržby silnic Miloše Bažanta jde provizorní rozšiřování cesty mimo silničáře. „Je to na žádost stavařů, kteří opravují železnici. Potřebovali kvůli pohybu své techniky v některých místech, kde to bylo možné kvůli stabilitě svahu, kus od krajnice vybagrovat a zpevnit. Souhlasili jsme s tím. Termín a provedení je už na nich,“ informuje Bažant.