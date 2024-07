Právní zástupkyně majitelů boskovického zámku Iva Jonášková uvedla, že s neukázněnými pejskaři byl v této lokalitě problém už před lety, než se kvůli znečišťování uzavřel. „Pořád se najdou tací, kteří zákaz nerespektují. Nejsou to sice žádné závratné počty, ale provozní řád by se měl dodržovat. Těmto nepovoleným vstupům se částečně snaží zamezit provozovatel restaurace v hotelu pod zámkem a také městští strážníci, kteří park ráno otevírají a na noc zavírají. Vím, že tam nedávno byl problém s nějakou větší skupinkou psů, údajně tam měli nějaké cvičení. Mělo se to celé vyřešit domluvou. Jinak musím zaklepat, vandalové se parku vyhýbají a jiné přestupky vážnějšího rázu tam hlášené nemáme,“ řekla Deníku Jonášková.

Její slova potvrdil ředitel Městské policie Boskovice David Krátký. „Jednalo se o skupinu pejskařů, kteří tam chodili na nějaké cvičení. Tyto přestupky jsme dosud řešili domluvou. Jiné aktivity v rozporu s provozní řádem, které bychom pokutovali tam zatím nemonitorujeme,“ dodal Krátký.

Městem zveřejněná výzva zvedla na sociální síti vlnu komentářů. Mezi diskutujícími byla také řada pejskařů. „Sami máme psa, ale hovínko po něm nikdy, nikde, nikdo nenajde, všechno sbíráme. Máme ho jako člena rodiny, ale všude ho netaháme. Do zámeckého parku jsme ho taky nevzali. Mezi lidmi ostatníma psy vždycky na vodítku. Úplně mě ale vytáčí právě ti, co musí mít psa všude a ideálně na volno. Výkaly se nesbírají, protože je malej a vodítko nepotřebujeme, protože je hodnej. Zajeďte na Suchý k rybníku. Tam je k vidění tuposti lidi dnes a denně. Takže zákaz do zámeckého parku chápu a podporuju. Dokonce bych byl i pro pokuty ať to kontroluje městská policie, třeba místo měření parkování na centimetry od křižovatky,“ napsal jeden z diskutujících, který se představil jako Petr.

Do zámeckého parku před jeho uzavřením prý se psem v minulosti pravidelně chodila například paní Alena. Žádné exkrementy po čtyřnohých mazlíčcích tam nezaznamenala. „Pokud město spolufinancuje obnovu a údržbu parku, mělo vyjednat přístup pro všechny své občany. Stačila podmínka v provozním řádu, že psi musí být na vodítku, aby se zamezilo jejich pobíhání. Podle mě trávu mnohem víc poškozují pořádané akce a kempy. Chápu, že je to soukromý majetek, ale tohle je další park, kam psi nesmí,“ uvedla žena.

Podzámecký park je pro veřejnost přístupný od září roku 2022. Na jeho otevření se dohodla tamní radnice s majiteli zámku, šlechtickou rodinou Mensdorff-Pouilly. O tomto záměru jednali několik let. Nyní uzavřeli smlouvu o spolupráci. „Společnost MP Holding zrekonstruovala v parku obvodové cesty. Město nakoupilo odpadkové koše a zajistilo údržbu parku. Sekání trávy, sběr listí a odpadků, plus se bude podílet na ošetření stromů,“ informoval tehdy boskovičtí úředníci.

Město do parku investovalo asi 300 tisíc korun. Na noc se zavírá a dodržování provozního řádu hlídají městští strážníci. Přírodní plocha je přístupná i v zimě ovšem s celoročním zákazem vstupu psů. „V parku je také zakázáno stanování, jízda na kole, popíjení alkoholu a rozdělávání ohňů,“ stojí v provozním řádu.

Zmíněný prostor Boskovičtí využívají na řadu kulturních akcí. V minulosti to byly například Husí slavnosti nebo Boskovice, festival pro židovskou čtvrť. „Každé veřejně přístupné místo se zelení v centru města se počítá. Za mě je to dobrá myšlenka a určitě se do parku pod boskovický zámek s dětmi vypravíme," řekla již dřív jedna z boskovických maminek Jana Ondrová.