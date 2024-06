Šok, hrůza, obrovská tragédie. Tak se vrací lidé, které Deník oslovil, k úterní vraždě v Jevíčku na Svitavsku. Přímo na náměstí tam byla násilně usmrcena žena. Policisté intenzivně pátrali po hlavním podezřelém a jejím bývalém příteli z Blanenska. V poutech skončil po více než dvaceti hodinách pátrání a bezmála šedesát kilometrů od místa činu Petr G. Policie ho zadržela u Brněnské přehrady.

Vražda. Ilustrační snímek. | Foto: Deník

Podle zjištění redakce pocházela zavražděná také ze stejného regionu. „Tohle mě dostalo úplně. Vůbec se mi nechce věřit, že by byl něčeho takového schopný. Ale u lidí co jsou roky na pervitinu, se to bohužel vyloučit nedá,“ uvedla jedna z dotázaných, která zadrženého muže znala a přála si zůstat v anonymitě.

V následujících řádcích Deník zmapoval nejzávažnějších zločiny na Blanensku v poslední dekádě. Loni v polovině dubna řešili kriminalisté dvojnásobnou vraždu ve Svitávce. Tam sedmačtyřicetiletý muž zastřelil přítelkyni se synem. Zhruba dvanáct hodin po činu ho policisté po velkých manévrech v regionu dopadli poblíž obce Šebetov na Boskovicku. Ve finále jim pomohl telefonát svědka na tísňovou linku, který muže na útěku spatřil asi čtrnáct kilometrů od místa činu. Muž se trestu ve vězení vyhnul, zemřel krátce poté ve vazební věznici, kde se měl oběsit.

VIDEO: Policisté dopadli u Šebetova podezřelého z dvojnásobné vraždy ve Svitávce

Podřízl kolegu na ubytovně

Pokus o vraždu pak vyšetřovala kriminálka v roce 2022 na ubytovně ve Velkých Opatovicích. Tam třicetiletý Moldavan po neshodách, které se týkaly práce, podřízl svého kolegu. Po útoku ho nechal bez pomoci a zmizel. Podle státního zástupce Roberta Hanuše byl obžalovaný osudný večer velice agresivní. Poté, co požil alkohol a marihuanu, se dostal do konfliktu s kolegou, který vedl pracovní docházku obviněného. „První útok byl velice brutální a vedl k bezvědomí poškozeného. Ten zůstal ležet v krvi na zemi," řekl u soudu Hanuš.

Před třemi lety otřásla tragédie také pětitisícovým Adamovem. Před Vánocemi tam nožem zabil v domě s pečovatelskou službou osmasedmdesátiletou bývalou pečovatelku o čtyři roky mladší soused. Sám si pak stejným nástrojem sáhl na život. Podle všeho za vším stál jeho nenaplněný vztah se zmíněnou ženou.

Tragické Vánoce v Adamově: muž měl zabít bývalou pečovatelku, pak i sebe

Muž ji prý podle místních dlouho nadbíhal. Chodili spolu na procházky, na kávu a navštěvovali se. „Paní dobrácky říkala něco v tom smyslu, že už má chlapy dávno za sebou, ať si od toho nic neslibuje. Asi ji to pak už bylo nepříjemné a chtěla to ukončit. Muž ten rozchod podle všeho neunesl,“ řekla tehdy jedna z místních žen. Jméno zveřejnit nechtěla.

Tyrana zabila nožem

Jednou ránou nožem pak před šesti lety ukončila manželství sedmašedesátiletá žena v Olešnici. Muž ji desítky let týral a měl milenky. Navíc holdoval alkoholu, kradl a dělal dluhy. „Pil pořád, den co den, týden co týden, opilý se válel na ulici. Ke konci už mu stačily jen dvě skleničky rumu, aby se dostal do rauše a stavu nepříčetnosti," uvedla u soudu žena. Soud vraždu nakonec překvalifikoval na zabití a důchodkyně dostala pětiletý trest.

Alkohol, milenky a ponižování. Důchodkyně zabila manžela bodnutím do hrudi

Před sedmi lety pak při cestě vlakem z Brna na Blanensko zastřelil silně opilý muž svého známého. Smrtící rána vyšla ze zbraně z pozůstalosti po jeho otci. U soudu mu hrozilo až osmnáct let vězení. Nakonec si za mřížemi odpykával desetiletý trest.

Výstřel ve vlaku

Obviněný muž se snažil soud přesvědčit, že k výstřelu došlo náhodou a žádal překvalifikování trestného činu na usmrcení z nedbalosti. „V podstatě jsem mu ukazoval, že jsem našel pistoli. Špatně jsem s ní manipuloval a vystřelila. Lituji toho, nemělo se to stát,“ řekl u jednoho ze stání u brněnského krajského soudu.

Letos v závěru roku pak uplyne deset let od vraždy v Jedovnicích. Tam brzy ráno na střelná poranění zemřela při cestě do práce jednapadesátiletá žena. Policisté od první chvíle podezřívali jejího manžela. Podle místních neunesl to, že se od něj do Jedovnic odstěhovala ze sousední vesnice s mladším přítelem. Po téměř dvou měsících pátrání ho policisté našli mrtvého s nelegálně drženou zbraní v jeho terénním autě na Vyškovsku. Spáchal sebevraždu.

Podezřelý z vraždy v Jedovnicích spáchal sebevraždu, myslí si policie