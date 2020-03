Roszáhlé úpravy této lokality totiž město letos v plánu nemělo. „Náš chodník byl zarostlý a zanesený zeminou, že bylo těžké ho najít. Jakoby neexistoval, zejména pro starší lidi byl vyloženě nebezpečný," uvedla na webu města Petra Badalová.

Dodala, že v naprosto nevyhovujícím stavu je také pískoviště. Místní chtěli odstranit i staré kovové sušáky na prádlo. Část chodníků je v tuto chvíli předlážděná a sušáky odstraněné.

„Je pravda, že všechna velká sídliště v Blansku už prošla nebo procházejí revitalizací a na Podlesí zatím komplexní opravy neproběhly. Nové je tu jen dětské hřiště. Sešli jsme se přímo na místě a potvrdili si, že například chodníky i některé další prvky na Podlesí si obměnu zaslouží," informoval blanenský starosta Jiří Crha.

Mezi domy má vzniknout také odpočinková plocha s lavičkami. Rozpadlé pískoviště zmizí a nahradí ho herní prvky pro děti. „V předláždění a dalších opravách bychom rádi pokračovali. Bude záležet, kolik peněz na to budeme do konce roku v rozpočtu mít. U větších oprav počítáme se zařazením do rozpočtu na příští rok. Místní by chtěli i hřiště pro větší děti a mládež,“ upřesnil vedoucí blanenského odboru komunální údržby Martin Sklář.