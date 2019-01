Blansko - V pátek byl blanenský registr vozidel zavřený. Kvůli opravě podlahy. Šlo pouze o jeden den. Práce se však nakonec protáhnou přibližně do konce roku. Omezení provozu už však vedení registru neplánuje.

Radnice v Blansku - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Leona Paroulková

Páteční práce se týkaly pouze povrchu podlahy. „Jenže jakmile jsme sundali ze země PVC, ukázalo se, že beton pod ním je v naprosto havarijním stavu. Je popraskaný a na mnoha místech se rozpadá. Musíme jej proto kompletně vybourat. Teprve po dokončení výkopových prací můžeme podlahu zalít betonem. A pochopitelně až na závěr položíme vybranou krytinu," popsal vedoucí blanenského odboru vnitřních věcí Radek Gajdošík.

Registr vozidel sice zavřený není, ale jeho návštěvníci musí od pondělního rána počítat se ztíženými podmínkami. „Běžný pracovní proces na úřadě zatím normálně funguje. Naši zaměstnanci příchozí odbavují bez problémů. Fronty se netvoří. Lidé jako obvykle sedí v čekárně, a když na ně přijde řada, jdou k okýnku. Pracovníci poté jejich žádost vyřídí stejně jako vždycky, jen v provizorním režimu," ubezpečil Gajdošík.

Taková situace má trvat do konce letošního roku. „To je ale spíš nejzazší termín. Podle některých odhadů by pracovníci měli být hotoví možná už za čtrnáct dnů. Raději jsme si ale ponechali časovou rezervu. Úplnému zavření jsme se chtěli vyhnout především proto, že ke konci roku různých požadavků řidičů přibývá," nastínil vedoucí blanenského odboru vnitřních věcí.

Úřední hodiny pro veřejnost tedy zůstávají stejné. To znamená vždy v pondělí a středu od osmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne a v pátek od osmi do dvanácti.

Vedení úřadu už také ví, jak to bude o vánočních svátcích. „Zavřeno bude kromě tradičních svátečních dnů také sedmadvacátého prosince a na Silvestra. Zato třiadvacátého a třicátého prosince k nám můžou lidé normálně přijít," dodal Gajdošík.