Podívejte se: workout, lev i nové herní prvky. V Blansku vylepší hřiště

/FOTO/ To budou mít děti a rodiče radost. Plus ti, kteří posilují pod širým nebem. Tři nové herní prvky a navíc workoutová sestava. Hřiště v blanenském sídlišti Zborovce má už začátkem srpna nabídnout lepší vyžití. Město do úprav investuje přibližně milion korun.

Původní centrální věžovou sestavu na dětském hřišti v blanenském sídlišti Zborovce nahradí nová atrakce drak Oskar. | Foto: Se souhlasem města Blanska