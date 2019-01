Blansko - Přístup k vlakovému nádraží v Blansku je nedořešený. Aby se lidé dostali na nástupiště ze Starého Blanska, musí přes koleje, čímž porušují zákaz. Nebo si zajdou tři kilometry.

Ilustrační foto. | Foto: archiv

Riskovat pokutu a život, nebo si zajít tři kilometry. Před tímto rozhodnutím stojí lidé, kteří bydlí nebo pracují na konci Starého Blanska a chtějí na vlak. Většina z nich tak volí první možnost. Aby se dostali na nástupiště, musí vejít do kolejiště. Podchod totiž vede k nástupišti pouze z protější strany. Jak problém vyřešit, o tom nyní jedná blanenský starosta s železničáři. Ti však upozorňují, že na podchod nejsou peníze.Až jeden tisíc korun. Takovou pokutu zaplatí lidé, kteří si nechtějí zacházet přes celé město k vlakovému nádraží a radši jdou přes trať.

„Lidé, kteří bydlí nebo pracují v Brněnské ulici a potřebují se dostat na nádraží v Blansku, nemají jinou možnost než přejít minimálně dvě koleje. Teprve pak se dostanou k podchodu. Stejné to je, pokud míří opačným směrem. Poslední dobou, a to zejména v čase konce pracovní doby, číhají na tyto lidi policisté. Na dotaz, kudy se dostat k nádraží, nás pak odkazují až na podchod u vlakové zastávky pod kostelem. Těžko říct, zda míní tento tříkilometrový pochod Blanskem vážně nebo jako výsměch," stěžuje si v diskuzi na blanenském webu muž, který se podepsal jako ali.ibn.ali.

Zda stihne vlak do Brna, to nikdy neví jistě další muž, který na Starém Blansku pracuje. „Z práce to mám k vlaku kousek, bohužel musím dávat pozor, jestli tam nehlídají policisté. Obcházet celé město, abych neudělal přestupek, mi připadne na hlavu postavené," vadí muži, který nechtěl zveřejnit své jméno.

Policisté hlídkují u nádraží pravidelně. Jde tam totiž o život. Potvrdila to jejich mluvčí Iva Šebková. „Naposledy jsme kontrolovali hlavní nádraží v Blansku v polovině května. Do kolejiště tam vstoupilo šestnáct lidí. Někteří přitom policisty v uniformách dokonce viděli," popsala Šebková s tím, že o zákazu vstupu lidi informují i nápisy na tabulích.

Přestože podchod nevede až na druhou stranu kolejiště, lidé se přechodem přes koleje dopouštějí přestupku proti železničnímu řádu. Riskují tak pokutu až tisíc korun. Ale i život. „Hlavním nádražím projíždí spousta vlaků, a to vysokou rychlostí. Před dvěma roky se tam stala velká tragédie. Koleje přecházela maminka s dítětem a přijíždějícího vlaku si všimla na poslední chvíli. Stačila synka ještě vystrčit z kolejiště, sama však zemřela," vzpomněla Šebková.

Poslední kolej nejblíž ke Starému Blansku je rovněž nebezpečná. „Mnozí lidé si myslí, že tudy nic nejezdí, ale mýlí se. Za dvě hodiny naší kontroly tam projely dva nákladní vlaky," upozornila policejní mluvčí.

To, že je systém na hlavním nádraží nedokonalý, potvrdil i blanenský starosta Lubomír Toufar. Ten již oslovil vedení Správy dopravní železniční cesty. „Jsou ochotni o problému jednat. Nevyřešíme jej však rychle," sdělil Toufar.

Podle železničářů je řešením dostavba podchodu. Blanenští se jej ale zřejmě nedočkají. Nebo alespoň ne v dohledné době. „Taková stavba stojí desítky milionů korun, což je příliš peněz. Železnice bohužel na některých místech působí jako hradba a musí se obejít," míní mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla. Podle něj tak nezbývá nic jiného než působit na cestující preventivně a upozorňovat je na nebezpečí.