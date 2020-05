Podchod pro pěší a cyklisty pod tratí? Postarat se o něj mají železničáři

Do konce roku 2022 má stát v Blansku silniční most přes řeku Svitavu a železnici. Do lokality Staré Blansko. O kus dál pak ve stanici Blansko-město vznikne ve stejném termínu pod přejezdem nový bezbariérový podchod pro pěší a cyklisty. Přejezd železničáři uzavřou. Dopravu do této části okresního města totiž zajistí zmíněný silniční most.

Takto ve studii vypadá silniční most na Staré Blansko. | Foto: Archiv města Blanska

Ohledně nového podchodu je už nyní jasněji. Jeho výstavbu má zajistit Správa železniční dopravní cesty. „Na jednáních jsme se domluvili, že projekt i výstavba podchodu u zastávky Blansko-město budou v režii železničářů. My necháme zpracovat studii umístění a ekonomické hodnocení projektu,“ informoval blanenský Starosta Jiří Crha. Podle vedoucího blanenského investičního odboru Marka Štefana má studie obsahovat možnosti parkování po obou stranách trati. Dále pak autobusovou zastávku, točnu autobusů a úpravu nástupišť. „Měla by navrhnout i to, jak bude fungovat prodej jízdenek,“ upřesnil Štefan. S kradeným horským kolem přelezl plot. Po zloději pátrají policisté Přečíst článek › Do stavby podchodu se mají dělníci pustit v polovině roku 2022. „Odhad nákladů na stavbu podchodu je do třiceti milionů korun,“ řekla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Nela Friebová. V té době už by měla být v plném proudu stavba silničního mostu. Na trati Brno-Česká Třebová je totiž v roce 2022 naplánovaná rozsáhlá výluka. Odhady nákladů přemostění se pohybují kolem 350 milionů korun. Většinu z nich pokryje Správa železniční dopravní cesty společně se Stáním fondem dopravní infrastruktury. Na projektu se bude finančně kromě města podílet i kraj. „Na stavbu přemostění je vydané pravomocné územní rozhodnutí. Smluvně vyřešené jsou i pozemky,“ uvedl Jiří Crha. Rozsáhlé úpravy na Sportovním ostrově. U sportovišť bude víc míst na zaparkování Přečíst článek › Za klíčové pozemky pro stavbu mostu v bývalém areálu uhelných skladů v ulici Svitavská zaplatí město dvanáct a půl milionu. Jedná se o plochu bezmála čtyři tisíce metrů čtverečních s několika stavbami. Most nahradí cestu přes železniční přejezd do lokality Staré Blansko. Kvůli nárůstu provozu na trati jsou v současnosti na přejezdu spuštěné závory během hodiny až pětatřicet minut. A situace se má v dalších letech postupně zhoršovat. Motoristy věčné fronty u kolejí rozčilují. „Na Starém Blansku bydlíme a přes přejezd jezdím autem velmi často do práce. Je to šílené. Závory jsou pořád dole. Někdy tam čekám i třeba pět sedm minut, než vlak vůbec přijede. Silniční most přes železnici už měl v Blansku už stát dávno,“ řekla jedna z místních Božena Volavá Davidová.

