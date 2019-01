Moravský kras – Překvapení čekalo Rudické v létě po propadu vozovky na okraji obce. Pod zemí se totiž zřejmě nachází nejhlubší suchá propast v České republice. Její dno by mělo být téměř dvě stovky metrů hluboko. Na toto místo si dělají zálusk jeskyňáři.

Pohled do propasti Macocha | Foto: Deník/ Michaela Winklerová

Při propadu vozovky se podle starosty Rudice Romana Šebely uvolnily až čtyři kubíky půdy, což je obrovské množství. „Pokud by se nám podařilo průrvu prolézt, mohli bychom narazit na nejhlubší suchou propast v České republice. Předpokládáme, že měří sto devadesát metrů,“ uvedl starosta a jeskyňář v jedné osobě s tím, že povrch vozovky je nyní zajištěn.

Pokračují však jednání s vodohospodáři. K výzkumu by měli dát jeskyňářům souhlas ještě lidé ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Kromě velkého objevu propad půdy pomohl speleologům ještě jinak. „V podzemí je řeka o délce asi dva kilometry. Jde o jeden z přítoků do Rudického propadání, do kterého jsme se snažili dostat. Bylo by možné tudy natáhnout elektrické kabely a pak odčerpávat sifon (zatopený jeskynní prostor - pozn. red.). I na toto bychom ale potřebovali povolení,“ vysvětlil Šebela. Podle něj třicet metrů pod Rudicí začínají jeskyně. To prokázalo i měření radiomajákem.

Nové chodby

V těchto dnech prožívají chvilky napětí speleologové také v temnotě jeskyní. V Moravském krasu pátrá neúnavně dvaadvacet speleologických skupin. V bádání v Daňkově žlíbku u Vilémovic pokračují muži ze Staré vilémovické skupiny. Po zdolání devítimetrového komínu objevili v podzemí další chodby. „Prohrabali jsme se na rozcestí, kde vede na sever chodba asi deset až patnáct metrů dlouhá. Na jejím konci nás bohužel zastavil zával. Vpravo od rozcestí zase vede úzká asi čtyři metry dlouhá chodba. Tam jsme se pomaličku prohrabali dál,“ líčí jeskyňář Miroslav Pavela s tím, že se s kumpány dostal na další rozcestí. Z toho vede do výšky další komín. Je možné, že je neprůlezný.

„Vlevo od rozcestí je ale vidět i prostor, který se točí nad centrální propast,“ pokračoval Pavela. Stará vilémovická skupina chce v podzemí objevit horní patra jeskyně. Speleologové předpokládají, že se tam skrývá sto padesát až dvě stě metrů chodeb. V bádání padesát metrů pod povrchem pokračují i v těchto dnech. „Působíme v propasťovité jeskyni. Ta sloužila jako povodňový odtok. Prostory tam vymlela dešťová voda a v minulosti také voda z ledovců,“ podotkl jeskyňář. Ten míří do terénu s dlátem, majzlíkem či kopáčkem. Bahno přepravuje v kbelících. Ve výšce se pohybuje pomocí lezeckých tyčí a lan. Původně se snažili jeskyňáři pokořit Daňkův žlíbek v jeho spodní části. Když to tudy nešlo, vydali se po příkrých stěnách vzhůru.

Tajemství Býčí skály

Každý víkend se pouští do veřejnosti nepřístupných jeskyní také Pustožlebská skupina. Ta se s ostatními pokouší odhalit tajemství Amatérské jeskyně nebo Býčí skály. „Loni se podařilo v Amatérské jeskyni objevit koridor dlouhý tři sta metrů. V Býčí skále jsme narazili na drobnosti. Nejčerstvější objev ale udělali kolegové z Devonu v Okrouhlíku u Suchdola,“ uvedl Zdeněk Motyčka a upozornil, že lidé se tam dostali do nových chodeb a k podzemní propasti.