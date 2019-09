Účastníci si mohou vybrat trasy v délce čtyři až jedenačtyřicet kilometrů. Zavedou je do míst, kudy má budoucí komunikace vést.V krajině turisté uvidí i zbytky takzvané německé dálnice, která se začala stavět za války. „Pochodu se zúčastním po deváté. Má to smysl. Chybějící silnici je třeba stále připomínat, aby se nezapomnělo,“ uvedl jeden z pravidelných účastníků akce Roman Müller z Jevíčka.

Pochod startuje na deseti místech od Brna až po Moravskou Třebovou. Cíl je pro všechny na výletišti v boskovické místní části Mladkov. „Před deseti lety jsme řekli, že založíme tradici pochodů. Náš cíl je ale, aby ta tradice byla co nejkratší, neboť poslední pochod této akce bychom uspořádali symbolicky už na tělesu rozestavěné dálnice. Kdy to bude, to je ve hvězdách,“ řekl předseda pořádajícího Klubu českých turistů Boskovice Jaroslav Oldřich.

Dálnice D43 povede z Brna na sever a spojí dálnice D1 a D35. Jako první se má v roce 2025 budovat úsek z Bořitova do Svitávky. „Veřejně se hlásíme k termínu roku 2025 na zahájení stavby toho úseku. Máme v podstatě všechno, co potřebujeme, máme územní oporu, máme finance, máme vyřešené životní prostředí,“ prohlásil před časem Tomáš Vyhlídal z Ředitelství silnic a dálnic.