S příchodem tropických dní vzrostl zájem o brněnská koupaliště. Nárůst v návštěvnosti u některých z nich je pak skokový. Například na koupališti na Kraví Hoře se denní počet návštěvníků za uplynulý víkend i více než zdvojnásobil.

Koupaliště Kraví Hora v Brně. | Foto: Deník/Tereza Hálová

„Běžná denní návštěvnost je přes letní sezónu zhruba šest až sedm set lidí. Během tropů v posledních dnech jsme však v areálu zaznamenali až do dvou tisíc návštěvníků. Předtím však byla návštěvnost nižší,“ uvedl ředitel Sportovního a rekreačního areálu Kraví Hora Evžen Hrubeš.

Nejvíce návštěvníků za jedinou hodinu pak koupaliště zaznamenalo v neděli. Vodních radovánek si tam mezi čtvrtou až pátou odpoledne užívala bezmála tisícovka lidí. Právě v těchto hodinách podle Hrubeše návštěvnost koupaliště zpravidla vrcholí, a to přestože koupaliště má otevřené až do devíti. Kdo se tak chce vyhnout davům, musí přijít později.

Nedělní tropy? Brněnská přehrada byla v obležení lidí i zvířat, podívejte se

Hrubeš přesto vyvrací, že by koupaliště dosáhlo maxima své kapacity. Konkrétně to na Kraví Hoře je uzpůsobené na téměř dva tisíce návštěvníků v jeden okamžik. Lidé se tak nemusejí bát, že by se na své oblíbené koupaliště nedostali.

„Kdyby tady tedy v neděli mezi mezi čtvrtou a pátou odpoledne bylo ne devět set padesát návštěvníků, ale osmnáct set, už bychom nepouštěli. To už se ale roky nestává,“ dodal Hrubeš.

Právě v neděli padaly na řadě míst jižní Moravy teplotní rekordy. Podle informací od brněnských meteorologů byla nová maxima pro devátý červenec hned na sedmi jihomoravských stanicích.

„Mezi nimi nejvíce naměřili v neděli v brněnských Žabovřeskách. „Dnešní teplotní rekord je tady 34,3 stupně Celsia,“ informoval Deník z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Mojmír Martan s tím, že předchozím maximem tady byla teplota 33,8 stupně z roku 1991.

VIDEO: Nafouknutá Temnalóna poprvé k vidění. Velký model planety už stojí v Brně

Nové rekordy zaznamenalo také Troubsko, Strážnice, Kuchařovice, brněnské Tuřany, Pohořelice či Ivanovice na Hané. Na většině z těchto míst padla dvaatřicet let stará teplotní maxima. Tropické teploty přitom pokračují i nadále.