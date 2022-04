Po zástavě srdce ji museli oživovat blanenští záchranáři, se kterými se nyní setkala na jejich základně. „Jsou to moji andělé strážní, nikdy jim nepřestanu být vděčná. Na nočním stolku mám jejich fotografii, a tak je mám pořád na očích. Obdivuji je i všechny jejich kolegy. Dělají neskutečně náročnou práci,“ uvedla důchodkyně, které je nyní přes osmdesát let.

Otužování se už sice nevěnuje, ale stále se vídá s přáteli a ráda chodí do přírody. Po ledové koupeli v Moravském krasu se jí tehdy udělalo špatně. Na místě byla naštěstí posádka záchranářů, která otužilcům zajišťovala zdravotnickou asistenci. Záchranáři Petr Hašek a Zdeněk Daněk měli plné ruce práce a museli začít ženu oživovat. Počáteční nevolnost totiž rychle přešla v zástavu oběhu. „Ženě masírovali srdce, použili defibrilátor, zajistili přísun kyslíku a podali léky. Po dlouhých minutách se jim společnými silami podařilo obnovit oběh a pacientku pak předali kolegům, kteří ženu transportovali s akutním infarktem myokardu do nemocnice,“ popsala dramatické okamžiky mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Po převozu do nemocnice se otužilkyně ale rychle zotavila. „Je to velká bojovnice. My se Zdeňkem jí neřekneme jinak než Otužilka Jana. Vybavuji si tu situaci úplně jasně, jako by to bylo včera. Takové zážitky se vám zaryjí pod kůži. Jsem moc rád, že všechno dobře dopadlo. S paní jsme stále v kontaktu, píšeme si na Vánoce,“ řekl záchranář Petr Hašek.

Radost z nedávného setkání měl také jeho kolega Zdeněk Daněk. „Naše povolání je náročné. Ale zároveň i krásné, když pak máte možnost vidět po letech člověka, kterému jste kdysi pomohli zůstat na tomto světě. To pak stojí za to,“ poznamenal druhý ze záchranářů.

Memoriál T. K. Divíška

Zmíněný Memoriál T. K. Divíška se koná první říjnovou neděli. Pravidelně v něm startuje kolem sto padesáti otužilců z celé republiky. Čeká na ně plavání v podzemí. Na výběr mají z trasy sto a tři sta metrů.

Na bezpečnost otužilců dohlíží posádka záchranářů, lékař a přímo v jeskyních také skupinka potápěčů. Memoriál je pojmenovaný podle Karla Divíška z Brna. Muž s přezdívkou Tunál byl všestranný sportovec. Letec, automobilový závodník, ale také potápěč a jeskyňář. Byl členem skupiny Karla Absolona při výzkumech v Moravském krasu.

Ve třicátých letech minulého století pomohl Divíšek při objevení takzvané mokré cesty mezi propastí Macocha a přilehlých jeskyní po říčce Punkvě. Společně se známým dálkovým plavcem Oldřichem Liškou zahájil Divíšek v roce 1949 otužileckou sezonu právě plaváním v ponorné říčce Punkvě. A tradice vydržela dosud.