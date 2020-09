Vybudování cyklostezky ve směru na Skalní mlýn a také oprava přejezdů bývalé vlečky v blanenské Gellhornově ulici. To vše zatím brzdil konkurz zkrachovalého podniku ČKD Blansko strojírny, jehož pozemků se obě záležitosti dotýkaly. V pondělí se vydražil za bezmála 82 milionů korun. Kdo areál získal, zatím není známo.

Areál bývalého podníku ČKD Blansko strojírny a. s. | Foto: PROKONZULTA.CZ

Zástupci blanenské radnice však věří, že se s novým majitelem projekt cyklostezky podaří opět nastartovat. „Podrobnosti dražby zatím neznáme. Nový majitel nás ale zajímá hned z několik důvodů. Za prvé doufáme, že tradiční výroba bude v areálu zachována a že s touto lokalitou nebude mít majitel jiné plány. Chtěli bychom také pohnout s přípravou cyklostezky, která byla kvůli konkurzu a dražbě strojíren zablokovaná. Bude to ale asi jednání na dlouho. Pro dopravu je to však v této lokalitě klíčová věc. Do Moravského krasu na Skalní mlýn tudy po rušné silnici míří velký počet turistů,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.