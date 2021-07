Kvalitě spermií prospěje dostatek energie, vitaminu C, D a E, mužských hormonů a nižší teplota. „Za polovinu problémů se spermiemi může špatný životní styl. Se závažnými poruchami, které jsou dané geneticky, se setkáváme jen u pěti procent pacientů,“ řekl specialista na umělé oplodnění Štěpán Machač.

Plodnost svých potomků mohou ovlivnit už matky během těhotenství. „Studie potvrzují, že nechtěnou konzumací určitých potravin v průběhu těhotenství může žena negativně ovlivnit vývoj pohlavních žláz mužských potomků,” vysvětlil lékař Pavel Otevřel.

Zmrazení vajíček

Zatímco u mužů ovlivňuje plodnost životní styl, u žen je to čas. Specialisté doporučují ženám starším pětatřiceti let, aby zvážily zmrazení vajíček. „Jestliže u dvacetiletých žen odebereme deset vajíček, je jich k oplodnění vhodných přibližně osm. U čtyřicetiletých žen jsou to jen dvě,“ sdělil Otevřel.

Ženy kvalitu svých vajíček nemohou nijak ovlivnit, neboť jejich počet a kvalita je dána geneticky a se stoupajícím věkem se zhoršuje. „Ženy se s celou sadou vajíček už rodí. Vajíčka se v průběhu jejich života nedělí a nevyvíjí. Každý měsíc jich ubývá při ovulaci a další přirozeně zanikají,“ objasnil Machač.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ