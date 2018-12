Po čertovském guláši, v hrnci se jen zapráší, zpívaly děti při rozsvěcení stromu

Blanko /FOTOGALERIE/ - Vůně skořice a vanilky se line centrem Blanska. Je poslední listopadový den a náměstí plní stánky se svařákem, moštem, trdelníky nebo bramboráky. Lidé se pomalu scházejí. „Jsem nadšená, že už začaly trhy. Občas si sem s kolegyněmi zaskočíme o přestávce na něco dobrého na zub či k pití,“ říká Vendula z Blanska. Pracuje na protějším úřadě a stánky má opravdu nedaleko.

Blanenští natěšeně očekávají rozsvícení stromu. „Letos je to smrk z nedalekého Holešína. Strom by byl v budoucnu tak jako tak pokácený. Stál totiž v blízkosti vedení vysokého napětí. Proto jsme ho po získání potřebných povolení využili jako vánoční strom pro Blansko,“ uvádí Veronika Handlová z blanenského infocentra.



Ještě při denním světle se návštěvníci kochají vyřezávaným betlémem. „Dřevěný betlém sestávající z Ježíška, panny Marie, Josefa

a Tří králů vznikal pod rukama Libora Bartoše z Dolní Lhoty z modřínového dřeva,“ upřesňuje Handlová.

Příchozí porovnávají blanenský strom s tím, který zdobí centrum Brna. „Minulý týden jsme se s dětmi byli podívat na rozsvícení v Brně, ale musím říct, že náš blanenský strom se mi líbí ještě víc. Je krásně nazdobený a konečně má město tu správnou vánoční atmosféru,“ pochvaluje si Petra Lovecká z Blanska.



Úderem páté hodiny odpolední se strom rozzáří. Jeho rozsvícení přivolávají zastupitelé města v čele se starostou za hlasitého doprovodu přítomných návštěvníků. Děti se radují z toho, že jim starosta města Jiří Crha společně s místostarosty rozdává sladkosti, které mu již předem připravil Mikuláš.

Program na pódiu je v režii místní umělecké školy. Děti mají přichystanou pohádkovou podívanou, hudební i taneční vystoupení plné folklóru. „Všechno s dětmi nacvičili naši učitelé, hudební vystoupení paní učitelka Cupáková, taneční čísla pak učitelky Havlíčková i Čepová. Dramatickou sekci má na starosti pan učitel Vráblík. Představení trénovali od října, někteří od listopadu,“ prozrazuje ředitelka školy Miluše Jeřábková.



Chytlavé melodie i texty baví diváky i samotné vystupující. „Po čertovském guláši, v hrnci se jen zapráší,“ zpívají si děti ještě dlouho po představení.



Následuje výpravná pohádka v podání Lidušščina divadla. Pohádkový Betlém láká děti, které obsazují první řady u jeviště a dokonce hercům napovídají. „Já vím, já vím! To je přece anděl.“ Babička na pódiu ale hádá, že stvoření oděné v bílém s křídly je labuť. Čertovi zase děti radí, jak vypadají ty pravé hříšné duše.



Kolem půl šesté večer se už město noří do absolutní tmy a na řadu přichází Dechová hudba Blansko. Rodiny s dětmi se už rozprchly do svých domovů a v mrazivý podvečer nastává čas na setkání přátel u teplého svařáku. To ještě mnozí netuší že se dalšího dne probudí do sněhové nadílky, která navodí pravou vánoční atmosféru.

RENATA SPOTZOVÁ