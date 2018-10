Pneuservisy jedou naplno. Zaměstnává je výměna zimních kol

Havaj, Hustopeče /FOTOGALERIE/ – Do cíle triatlonového závodu na Havaji mu zbývají poslední desítky metrů. Sám je na pokraji sil. Najednou si všímá závodnice, která se potácí po trati a naráží do plůtku, který odděluje diváky. „Hlavou mi blesklo, jak zle jí asi musí být. Nabídl jsem jí ruku a ona po mně sáhla. Prostě jsem ji vzal a šli jsme vstříc cílové bráně. Myslím, že v té chvíli moc nevěděla, co se děje,“ vzpomíná závodník Marek Svoboda.