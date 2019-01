Blanensko - Konec polehávání u televizorů a cpaní se cukrovím. Po vánočních svátcích startuje v regionu plesová sezona. A je opravdu z čeho vybírat. Jenom v Blansku a Boskovicích zvou pořadatelé od ledna do března na bezmála třicítku plesů.

Ples. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Dimír Šťastný

Další desítky akcí jsou pak v okolních obcích. V režii sportovců, hasičů, rybářů, myslivců a dalších spolků. „Rád bych vyrazil s přítelkyní hned na první ples sezony. Orelský lidový v blanenském Dělnickém domě. Protože hraji v plesové kapele, moc se na taneční parket nedostanu. Pak ještě plánujeme ples mediků v Olomouci. Přítelkyně končí školu a tento ples nemůžu vynechat,“ řekl Jan Souček z Blanska.



V okresním městě bývá nejprestižnější akcí Sousedský bál. Letos ho bude prvního února moderovat a také na něm zpívat herečka Kateřina Brožová. „Program je bohatý. Hrát bude skupina Kreyn. Připravená jsou vystoupení kouzelníků, předtančení žáků umělecké školy nebo bublinová show. A samozřejmě bohatá tombola,“ uvedl za pořadatele ředitel Kulturního střediska města Blanska Jaroslav Jeřábek.



Vstupenky stojí od 310 korun. Hlavní sál už je podle Jeřábka vyprodaný a zůstávají jen volná mimo něj.

Po lístcích se tradičně zapráší také na plesu blanenského gymnázia. Podobně je to i v sousedních Boskovicích. „Pro mě jsou tradicí maturitní plesy. Před třemi roky jsem dokončila gymnázium a teď je to pro mě příležitost potkat vrstevníky. Navíc letos maturuje sestra. Na plesy chodím ráda i proto, že si, jako skoro každá holka, ráda obléknu hezké šaty, učešu se, nalíčím,“ poznamenala absolventka boskovického gymnázia Iveta Borková z Obory.



Velký zájem je každoročně také o boskovický rybářský ples. Podle člena tamní rybářské organizace Petra Antonína jsou lístky za několik dní od zahájení prodeje vyprodané. „Máme výbornou kuchyni, nabízíme rybí i zvěřinové speciality. Vyhlášený je například kapří tatarák nebo srnčí guláš,“ řekl Antonín.



V tombole pak návštěvníci plesu mohou vyhrát sumce, kapry nebo pstruhy. „Živé ryby už na plese ale nemáme. Bylo to problematické. Jednak zajistit, aby ryby nelekly, a pak návraty z plesů bývají nad ránem často dost náročné. Proto dáváme výhercům poukázky a pro ryby si pak přijedou na naše rybochovné zařízení,“ usmál se Antonín.