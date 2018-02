Plavou v kombinéze, táhnou barel vody. Závod vodních záchranářů oslabila chřipka

Blansko /VIDEO, REPORTÁŽ/ - Makej! Hop, hop, hop! Hlouček na okraji bazénu mohutně povzbuzuje plavce, který se ráznými tempy blíží ke startovním blokům. Jde to ale velmi ztuha. Trápí se. Ke dnu ho totiž táhne vodou nacucaná pracovní kombinéza. A v dalších disciplínách si také neodpočine. Pětikilová cihla v ruce nebo padesát metrů naznak s barelem plným vody, to je Blanenská dvěstěpadesátka. Závod vodních záchranářů.

V sobotu dopoledne jsou jich v blanenských lázních desítky z různých koutů republiky. „Letos máme trošku komornější atmosféru. Na účasti se hodně podepsala chřipka, která některé mančafty úplně zdecimovala. My jako domácí máme zase sérii zraněných,“ hlásí za blanenský tým vodních záchranářů Lubomír Pokorný.

Na dvaadvacátý ročník nepouští domácího Michala Špačka, který stále drží traťový rekord, zraněná noha. Jiří Rydval fandí u kraje bazénu se zraněnou rukou a veterán závodu Mojmír Vágner má zraněnou pro změnu zase kyčel. „Nakonec dorazilo šestapadesát závodníků z celé republiky. Velmi populární jsou kromě závodů jednotlivců také štafety. Trať si můžou vyzkoušet i příchozí v kategorii open,“ dodává Pokorný.

Blanenská dvěstěpadesátka se skládá z několika úseků, které musí závodník uplavat ve ztížených podmínkách. Ať už ve zmíněné pracovní kombinéze, nebo se šnorchlem a brýlemi. V součtu dají dvě stě padesát metrů. Závod není pro žádná ořezávátka. I cvičeným záchranářům dá pořádně zabrat.

Kromě rychlosti je důležitá také technika, síla a výdrž. „Mám toho plné brejle. Neudýchal jsem to. Největší problémy jsem měl při plavání naznak s barelem vody. V mělké vodě jsem narážel do dna a nemohl kopat nohama. Ze břehu to vypadá náramně jednoduše, ale je to velmi tvrdý závod,“ říká po doplavání Marek Plechatý z Kladna.

Nejlepší závodníci atakují čas pět minut. Rekord drží od roku 2009 výkonem čtyři a půl minuty bývalý vrcholový plavec Michal Špaček z Blanska. Přiblížit se mu v sobotu chtěl například Michal Vencel z plaveckého oddílu ASK Blansko. Špičkového plavce však diskvalifikovali rozhodčí. „Neseděly mi brýle na obličeji se šnorchlem, tak jsem si je při plavání upravoval. A to byla chyba. Diskvalifikovali mě. Nevadí, příště už si na to dám pozor,“ nedělal si z neúspěchu hlavu Vencel.

„Nejtěžší pro mě bylo plavat v těch montérkách. To bylo peklo. Nedalo se v nich vůbec plavat rychle. Táhly mě ke dnu,“ vrátil se k jedné z disciplín mladý plavec.

Vodou nacucaná pracovní kombinéza připravila o lepší čas také Kateřinu Bímovou z Liberce. „Jak jsem malinká, tak mi všechny kombinézy byly strašně velké a plandaly na mně. Ve vodě jsem vůbec nemohla kopat nohama. Pak se mi ještě ke všemu zašmodrchala šňůrka u kalhot a nemohla jsem je tak ve vodě vůbec sundat. Plácala jsem se tam u břehu strašně dlouho,“ smála se dívka.

Nejrychleji nakonec dvěstěpadesátku zvládl Michal Vondráček z Blanska v čase 5:13,54 minuty. Mezi ženami byla nejrychlejší Hana Nováková z Těrlicka za 5:59,06 minuty.