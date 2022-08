Na stejném místě už město léta plánuje postavit víceúčelovou sportovní halu. Ta je však zatím jen na papíře. „Auto pro hasiče je nyní ve výrobě. Jeho předpokládané dodání je v září. Tuto variantu jsme zvolili jako optimální jak z hlediska dostupnosti, tak i potřeb jednotky. Montovaná hala je pouze dočasné řešení do doby vybudování nové zbrojnice SDH Mazurie. V současné chvíli se řeší zadání projektové dokumentace na tuto stavbu,“ informovali zástupci města.

Plachtová hala okamžitě ve druhém největším městě na Blanensku spustila vlnu kritiky a vtipů na účet města. „To aby si tam ještě městská policie postavila druhý fóliák a hlídali to. Protože jinak to bude mít nové auto rychle za sebou. A to předpokládám, že tam nebude jen auto,“ uvedl například Lukáš Janeček.

Další diskutující naráželi na nedokončený projekt víceúčelové sportovní haly. „Já už myslel, že je to konečně, ta víceúčelová sportovní hala,“ stálo v dalším z komentářů na sociální síti.