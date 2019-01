Blanensko /DISKUTUJTE/ - Při červencových přívalových deštích museli zastavit výrobu v černohorském pivovaru. Vzniklou škodu účtují Svazku vodovodů.

Pivovar v Černé Hoře | Foto: Pivní.info (Chodora Richard)

Zakalená voda od bahna vyděsila vařiče piva v Černé Hoře. Přívalové deště tak v červenci donutily vedení pivovaru, aby zastavilo výrobu piva i limonád. Z více jak milionové škody nyní viní majitel pivovaru okresní Svazek vodovodů a kanalizací.



Na zakalenou obecní vodu měli podle majitele černohorského pivovaru Jiřího Fuska upozornit pracovníci Vodárenské akciové společnosti, která vodovody spravuje. Místo toho si v noci problému všiml vařič. „Hned ráno provedla laboratoř pivovaru kontrolu vody ve vodojemu. Výsledky byly pozitivní na bakteriální kontaminaci, proto nebylo doporučeno tuto vodu používat. Udivuje mě, že nikdo nevaroval obyvatele Černé Hory. Mohla tam propuknout epidemie salmonelózy,“ upozornil Fusek.



Fusek musel výrobu piva i limonád zastavit hned dvakrát. Vznikla mu tak škoda ve výši jeden milion a tři sta tisíc korun. Nyní požaduje, aby vše zaplatil Svazek vodovodů a kanalizací. „Takový problém by při lijácích nenastal, kdybychom byli propojení s Bořitovem. Odstavil by se černohorský zdroj vody a pustil by se bořitovský. Jenže vedení Svazku nám propojku slibuje už několik let a nic se neděje,“ míní Fusek.



Jiného názoru je předseda Svazku vodovodů a kanalizací Jindřich Král. Propojka by podle něj problém způsobený tak extrémními lijáky nevyřešila. „Propojení Černé Hory a Bořitova by nepomohlo. Je to neodborná úvaha pana Fuska,“ řekl Král s tím, že Svazek škodu pivovaru nezaplatí.



V současnosti řeší zaměstnanci Svazku problémy v Boskovicích a Blansku. „Na havarijní stav upozorňují lidé žijící v blanenské ulici Sloupečník. Voda z kanalizace jim vyplavila při bouřích suterény domů. Včera jsme jednali o tom, jak tento problém vyřešit,“ přiblížil Král s tím, že se na něj obrátil také boskovický starosta.



Po domluvě s ním se zrodil plán udělat v boskovickém sídlišti Pod Oborou navíc odlehčovací komoru. „Ta pomůže při menších deštích. Nebude však řešit extrémní situaci, která nastala v červenci. Na začátku roku jsme s úpravami v sídlišti počítali v rozpočtu,“ řekl starosta Jaroslav Dohnálek.



Svazek na tyto úpravy nepřispěje. Podle Krále totiž poputují peníze do postižených obcí z krajské pokladny. „My se budeme snažit získat peníze z rozpočtu státu nebo kraje. Teď čekáme na výsledky šetření a také na to, jestli byl poškozený majetek pojištěný,“ dodal Král. Jeho lidé navrhnou opatření a zajistí projekt, který odstraní příčiny zaplavování.