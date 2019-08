„Ukázalo se, že další práce není možné provádět bez omezení dodávek pitné vody. Pro zachování komfortu obyvatel ale do domácností dále dodáváme alespoň vodu užitkovou,“ uvedla mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Librová.

Zatímco užitkovou vodu využijí lidé na hygienu nebo na jiné činnosti v domácnosti, pro pitnou vodu musí do přistavených cisteren. Omezení platí do odvolání, skončit by ale podle Librové mohlo už poslední srpnové úterý.

KAROLÍNA TOMEČKOVÁ