„O bydlení v Kunštátu je velký zájem. S novou výstavbou musíme nutně rozšířit mateřskou školu o jednu třídu. Obrazně nám přibudou další žíznivé krky, takže musíme také najít nové zdroje pitné vody,“ říká kunštátský starosta Zdeněk Wetter.

Zdroj: Deník

Kolik nových domů plánuje město v ulici Nová?

Část městských pozemků zasíťuje a zastaví developer. Jedná se o tři bytovky po patnácti bytech. Zbylou plochu zasíťuje město a nabídne i s projektem zájemcům. Ve dvou řadách se tam postaví třiadvacet rodinných domků. Za město je to investice zhruba deset milionů korun. U rodinných domků musí majitelé zahájit práce do stanovené doby a držet se vypracovaného projektu města, co se týká velikosti domku a jeho podoby.

Zároveň s touto výstavbou zvětšíte i kapacitu školky…

To jde ruku v ruce. Nastěhují se další lidé a kapacita školky by nestačila. Rozšíříme ji o jednu třídu. To vyjde asi na sedm a půl milionu. Zároveň na novou výstavbu musíme reagovat vyhledáváním zdrojů pitné vody. Suchá léta dolehla i na nás. Zatím jsme nemuseli využít pomoc zvenčí, ale musíme myslet do budoucna. Počítáme s průzkumnými vrty ve Zbraslavci a v lokalitě Milenky. V Sychotíně nebyly tak vydatné, jak jsme čekali.

Zdroj: DENÍK/Jan Charvát

Před lety Kunštát vystoupil ze svazku vodovodů a kanalizací. Nevidíte to zpětně jako chybný krok?

Já do toho procesu naskočil, až už byl rozjetý. Ze začátku jsem vystoupení ze svazku příliš nakloněný nebyl. Neměl jsem tolik informací. Teď jsem rád, že k tomu došlo. Opravy i investice do vodovodní a kanalizační sítě jsou plně v naší režii. Ano, stojí to dost peněz a vodu máme jednu z nejdražších na Blanensku. Ale na druhou stranu hospodaříme na svém. Důležité také je, že lidé vidí, že peníze, které městu za vodu zaplatí, zůstávají tady a jsou investovány zpět.