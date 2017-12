Piškvorky trénují i v sešitě do matematiky

Jedovnice – Čtverečky na papíře zaplňují křížky a kolečka. V zaplněné bitevní aréně měří čas šachové hodiny. Při mezinárodním grandfinále v piškvorkách, které se konalo minulý týden v Brně, se vytáhli studenti Střední průmyslové školy v Jedovnicích na Blanensku. Obsadili druhé místo.

„O pohár jsme přišli víc než těsně. Náš hráč zahrál symbol a nestihl zmáčknout čas. Soupeři zbyla jedna vteřina. Vítězství nám uniklo o vlásek,“ popisuje kapitán jedovnického týmu Chaos Radim Res.

Osmnáctiletého mladíka pobláznily piškvorky před čtyřmi roky, kdy si ze stejné soutěže přivezl třetí místo jeho bratr Martin, který tehdy hrál za blanenské gymnázium. Přijel domů, popisoval soutěž a ukazoval fotky. „A mě to chytlo. Chtěl jsem taky hrát a vyhrávat,“ vzpomíná mladík.

Dal dohromady tým stejně zapálených kluků a začali trénovat. Třikrát týdně po škole, někdy i po večerech. „Trénujeme na všem, co je po ruce, třeba v sešitě do matiky,“ směje se student posledního ročníku. Trénink není jen o bezhlavém sázení symbolů na papír. Tým má i svou strategii. Ten jedovnický na dvaačtyřicet tahů.

Až do grandfinále se probojovalo čtyřiadvacet týmů z České republiky a Slovenska přes školní, oblastní a krajská kola. „Jsou to nervy, kolikrát je člověk tak rozklepaný, že nemůže trefit čtvereček na papíře. Když prohrajete, přijdete o čtyři body. Nejen vaše, ale celého týmu. Největší strach jsme měli v oblastním kole. Loni jsme byli osmí a kdybychom vypadli, byla by to potupa,“ přiznává.

Soutěž je určená pro žáky středních škol a druhého stupně škol základních. Letošní ročník byl proto pro Radima Rese poslední. Co plánuje dál? „Mám toho v hlavě moc. Vysokou školu, hokej, baví mě i šachy, možností je spousta. I u piškvorek zůstanu, budu kluky trénovat,“ prozrazuje plány kapitán týmu.

Svůj piškvorkový sen si už splnil. Je lepší než jeho starší bratr. „Přiznávám, že mi ani nevadí, že jsme nevyhráli. Překonal jsem svého bratra, jsem spokojený. Ale nebyl bych, kdybychom skončili třetí,“ usmívá se budoucí maturant.