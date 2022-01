Útok na K4: dobrodruha z Kunic zastavilo těsně pod vrcholem počasí

Těsně pod vrcholem musel nakonec vzdát. Podle jeho slov to bylo velmi těžké rozhodnutí, kterého ale zpětně nelituje. „Jsem rád, že jsem vůbec úspěšně sestoupil do tábora. Bylo to těsně. Moje vůle a odhodlání mě příjemně překvapily. Tentokrát to ale nestačilo,“ řekl tehdy Deníku Rovnost Vítek.