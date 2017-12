Pijte a hodujte, poroučí pán z Boskovic. Vánoční jarmark pokračuje i v sobotu

Boskovice – /FOTOGALERIE/ Hustý déšť a syrový chlad. Tradiční vánoční jarmark odstartovalo v pátek na Masarykově náměstí v Boskovicích nevlídné počasí. I přesto jubilejní dvacátý ročník přilákal před radnici po deváté hodině ráno davy lidí.

Návštěvníci korzovali mezi stánky s řemeslnými výrobky, trdelníky a punčem. „Jsem Boskovák a na vánoční jarmark chodím pravidelně. Koupil jsem si jmelí a ručně dělané vánoční ozdoby. A také něco na zahřátí. Lidem přeji hlavně zdraví, aby byli spokojení, mysleli na druhé a chovali se k sobě slušně,“ řekl jeden z návštěvníků jarmarku Karel Šafář.

Tradiční dvoudenní akci oficiálně zahájil historický průvod zbrojnošů a šlechticů na koních. V čele s pánem z Boskovic. „Teď poroučím a vám všem přikazuji. Pijte a hodujte, dobrou vůli mějte. Dnes máme slavnost, co přáti si víc. Výroční jarmark právě zahajuji. Všech půtek a svárů se při něm vystříhejte,“ zavelel z koňského sedla Jiří Kučera v kostýmu Ladislava Velena Boskovického.

Na příchozí čekalo na náměstí dvoudenní pásmo vystoupení dětí z mateřských škol, koncerty či šermířská a kejklířská čísla. Až do pátečního večera. Podobný program připravili organizátoři i na sobotu.

„Soustředili jsme se na to, aby prodejci na jarmarku nabízeli ručně vyráběné zboží s vánoční tematikou. Páteční program jsme protáhli do devíti do večera. Doufám, že nám lidé zachovají přízeň i příští rok a na jarmark přijdou znovu v hojném počtu,“ přál si za pořadatele akce šéf Kulturních zařízení města Boskovice Oldřich Kovář.