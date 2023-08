Podle informací Deníku Rovnost by měla stěna v Moravském krasu opět oficiálně začít fungovat po několikaměsíční pauze v nejbližších dnech. Povolení je platné na rok. Kdyby ho horolezci nezískali , museli by pevné jistící prvky ze skály odstranit. Novinkou je návštěvní řád s provozní dobou, registračním systémem a několik dalších opatření, která reagují právě na připomínky místních.

„Majitelem pozemku je město Blansko. Nachází se v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. O povolení zachování značených lezeckých cest a jejich údržbu požádal Český horolezecký svaz. S řadou připomínek a odvolání do toho vstoupili místní obyvatelé. Naše červnové rozhodnutí o vydání povolení pak ještě z jejich popudu přezkoumávalo Ministerstvo životního prostředí. To nakonec původní rozhodnutí potvrdilo v závěru července. Povolení je platné na rok, pak se vše vyhodnotí. Myslím že v rámci ochrany přírody se podařilo najít rozumný kompromis,“ sdělil za Správu chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Tůma.

Dodal, že další námitky se už budou případně řešit v občanskoprávní rovině. Místní, které Deník Rovnost v úterý v blízkosti přírodní lezecké stěny oslovil v jejich domech, se k ní nechtěli příliš vyjadřovat. „Co bych vám k tomu vykládala? Dřív tam byl klid. Zvířata, ještěrky, hadi. A teď?“ řekla starší žena, která si nepřála zveřejnit své jméno.

NAŠTVANÍ MÍSTNÍ

V podobném duchu mluvil i jeden ze sousedů. Ten tvrdil, že stěnu horolezci občas navštěvovali i letos. „Kontrolovat je tam nechodím, jestli lezou po skále. Ale když mi zaparkují před domem, mají lana a helmy, tak si asi nejdou jen sednout někam do křoví, ne? Jestli už mají povolení, nevím. Zatím tu je relativní klid, ale nevím, co bude dál. Podepsali jsme petice, řekli připomínky. V médiích to pak ale vyšlo dost zkresleně. Každý si dělá co chce a už to nechci komentovat. Nejvíc mi vadilo, že mi návštěvníci stěny parkovali rovnou před garáží. I když je tu nové parkoviště, tak dost často stejně někdo nechal auto přímo před domem nebo někde na trávě. A pak tam bylo i dost psů,“ dodal muž.

V lezecké komunitě se tato lokalita v Moravském krasu, kde byl dříve lom, nazývá Klettergarten Lažánky a je velmi oblíbená při výcviku začátečníků. Na skalním masivu je již dvanáct hotových cest do délky patnácti metrů a obtížnosti 2+ až 4+ a aktuálně jednu rozdělanou. Podle blanenského místostarosty Ivo Stejskala provázela vydání povolení dlouhá jednání a hledání kompromisu mezi lezeckou komunitou, ochránci přírody i samotnými obyvateli Lažánek.

„Některé připomínky místních byly na místě, jiné se nepodařily objektivně vyhodnotit. Jedná se o volně přístupnou oblast, kde není zakázaný vstup. Myslím si, že by se v podobných případech mělo jít cestou kompromisu a ne zákazů. V rámci Moravského krasu je to unikátní lokalita pro výcvik začátečníků. Dětí i dospělých. Pokud tu nastavíme nějaká pravidla, jsou pak případné přestupky vymahatelné. Z registračního systému se dá zpětně zjistit, kdo tu lezl a dělal nepořádek. Značka zákaz vjezdu a auto za ní? Pokuta. Městská policie tuto lokalitu bude v rámci svých vyjížděk pravidelně monitorovat, to samé strážci ochrany přírody,“ řekl Deníku.

REGISTRAČNÍ SYSTÉM

Za nejzásadnější novinky považuje stanovení provozní doby lezecké stěny od devíti hodin ráno do sedmi večer s tím, že lézt se bude v pozdějších měsících jen za světla. Počet lidí u lezecké stěny je nově omezený na dvacet a musí se předem registrovat na webu horolezeckého oddílu Lokomotiva Brno, jehož zástupci se o stěnu starají. Samozřejmostí je zákaz stanování, rozdělávání ohně a odhazování odpadků.

Do dvou týdnů má přibýt na příjezdové cestě v blízkosti louky se skalní stěnou také značka se zákazem vjezdu motorových vozidel. „Tento týden na louku instalujeme na srázu k rodinným domkům bariéru, za kterou bude zákaz vstupu. Místní si stěžovali, že jim tam děti lezců údajně hází kameny a lezci se jim seshora dívají do zahrad a na dvory. Na okraji louky je také kláda, kvůli vjezdům aut. Kousek ji ještě posuneme, aby se tu mohli místní případně sanitka nebo hasiči otáčet. Rezervační systém pak spustíme ještě tento týden,“ informoval správce stěny Radek Lienerth.

Zmiňovaná toaleta u stěny není a horolezci ji v budoucnu zatím neplánují. Lienerth uvedl, že pro brněnský oddíl je její provoz v řádu několika desítek tisíc korun ročně nereálný. V dosahu je však benzínová stanice. „Uvidíme, jak vše nové bude fungovat v praxi. Provozní doba a registrační systém, který omezí počet lidí u volně přístupné přírodní stěny, nejsou úplně běžné věci. Věřím, že se celá situace v Lažánkách zklidní a následující rok už bude v klidu. Provoz samozřejmě vyhodnotíme, i když hlavní nápor sezony, prázdniny zatím moc neotestuje,“ dodal horský průvodce.