Správci parku využili zimní měsíce ke zvelebení Permonia. „U Důlního jezera přibylo zastřešené posezení, vedle skluzavky Úpadnice jsme vybudovali žebřík pro lepší přístup na start. V sopce byl instalován nový vyvíječ páry pro intenzivnější zážitek,“ informovala za zábavní park Gabriela Turinská.



Zážitky z nabízených aktivit nově umocní světelné a zvukové efekty. Fyzickou zdatnost prověří nové překážky. „Průlezy a přelezy jsme umístili do labyrintu. Jsou určené především pro děti, “ přiblížila Turinská.

Návštěvu Permonia plánuje Aneta Tabášová z Bohdalic. „Určitě se projdu pralesem. Zajímá mě taky gejzír a láva, která srší ze sopek,“ sdělila dívka.

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Zábavní park Permonium, Oslavany

Za kolik: 170 orun za osobu

K atrakcím se od soboty snadněji dostanou i maminky s kočárky a méně pohybliví návštěvníci, keří zavítají do parku stále častěji. „Průchod důlním polem jsme opatřili nouzovými dvířky. Lidé se tak vyhnou nejspletivější části atrakce,“ řekla Turinská.



Poté co se lidé pomazlí s oslíky v ohradě nebo projdou téměř tři sta metrů dlouhé lanové centrum, odpočinou si v Hornické kantýně nebo Kavárně ve věži. Těžní věž lze navštívit i samostatně bez vstupu do parku.



Park lidé navštíví kždý víkend a ve svátky až do října. O letních prázdninách bude Permonium otevřené každý všední den od desíti dopoledne do půl sedmé večer. V létě si navíc lidé užijí i speciální tematické dny. „Přichystali jsme dvě noční hry, na tu srpnovou zavítají i místní strašidla. V září bude špekáčkobraní se soutěží o nejlepší špekáček,“ uvedla Turinská.

DALŠI TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE Z JIŽNÍ MORAVY

BRNO OŽIJE HISTORICKOU TECHNIKOU

V Brně se o víkendu setkají příznivci automobilové techniky. Najdou ji v depozitáři Technického muzea v ulici Terezy Novákové. Těšit se mohou na historické autobusy, osobní a užitková auta nejen ze sbírky muzea. Po oba dny od devíti hodin lidé uvidí také historická vojenská vozidla a výstavu hasičské historické techniky s ukázkami práce hasičů Jihomoravského kraje. Vstupné je třicet korun.

V MIKULOVĚ ZAZNÍ FOLKLOR

V Mikulově se v pátek a sobotu představí folklorní soubory při tradičním Setkání pod Taneční horou. Temperament a odlišnost ůrzných krajů Čech a Moravy mohou návštěvníci porovnávat při vystoupeních v pátek od šesté hodiny večer, v sobotu začínají folklorní ukázky jednotlivých souborů už dopoledne.

OCHUTNAT VÍNO ZAMÍŘÍ LIDÉ DO VINIC

V Hovoranech na Hodonínsku ochutnají lidé víno v jeho nejpřirozenějším prostředí - mezi vinohrady. Na pětikilometrové trase okolo vinařské obce čeká na návštěvníky více než dvacet vinařských stánků. Akce se uskuteční v sobotu od 10 hodin. Cena vstupenky na místě je 550 korun.

V PETROVICÍCH ZAHÁJÍ SEZONU DOŠKOVICE

V Petrovicích poblíž Moravského Krumlova zahájí v sobotu ve dvě hodiny odpoledne šestou sezonu prohlídek v tamní obecné doškovici. Letos v ní organizátoři nabídnou také výstavu Paže tuž, vlasti služ věnovanou výročí sta let od založení místního spolku Sokola v blízkých Lesonicích. Při zahájení zazpívá sbor Sousedé z Hodonic, návštěvníci uvidí ukázky starých řemesel a mohou si pochutnat na místním občerstvení. Vstupné je třicet korun.

JEŠTĚ VÍCE TIPŮ NA ZAJÍMAVÉ AKCE Z JIŽNÍ MORAVY NALEZNETE V PÁTEČNÍM (26.4.) TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ DENÍKU ROVNOST.