Kritika nového terminálu v Bohunicích: Nevím, odkud mi to jede, říkají cestující

@jsoukop: Tady by se hodil brněnský výpravčí.Zdroj: @jsoukop

Obousměrný šaliny, to je past. Co my budeme dělat až tu bude metro, to fakt nevím. @kunc_zidenice

Taky bych se bál nastoupit, aby to se mnou náhodou nevalilo lesem po trase lanovky do Pisárek @JiriFranz

A teď si představ, že by se z té zastávky dalo ještě odjet do vícero směrů ! @_sukovf

Tady by se hodil brněnský výpravčí @jsoukop

Ještě, že na tramvajích není napsaná cílová a průjezdná destinace. To by byl teprve zmatek @filipstrapinacz

Já bych najal člověka s praporkem co by před tou tramvají běžel. @kunc_zidenice

Přesunul bych tam ještě “orloj” z Náměstí Svobody jako ukazatel času odjezdu. Pak by to bylo dokonalé. @simoniki

Tak ono když je tam místo čísel linek napsáno "1. kolej", "2. kolej", chápu, že někdo může nabýt dojmu, že už je na tom novém vlakovém nádraží. @ondrejpales

A zbytek bloudí v podchodech na nádru @JanBares

To je fakt dedina s univerzitama a ze salinou :))) @honzadave

