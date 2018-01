Peníze na platy řidičů chybí, kraj dopravcům nepřispěje. Nemá z čeho

Blanensko, Vyškovsko – Dopravcům dochází peníze, které dostali od kraje na dorovnání navýšení mezd řidičů autobusů.

Nedostatek peněz na mzdy pro řidiče řeší dopravci i ve Vyškově.Foto: Deník / Vičar Pavel

S nedostatkem peněz na mzdy se podle ředitele ČAD Blansko Jiřího Šebely potýkají v podstatě všichni dopravci v Jihomoravském kraji. „Loni jsme podepsali dodatky ke smlouvám, navýšené mzdy nám tak kraj částečně kompenzoval. Od prvního ledna ale už nic kryté není,“ popsal.

Jak navíc poukázal, ani loni firma nedostala potřebnou částku, která by navýšení výplat řidičů pokryla úplně. „Zhruba z poloviny jsme ho museli vykrývat z vlastních zdrojů. A nyní to vypadá, že ho v první lednové výplatě zaplatíme ze svého celé. Taková situace je neudržitelná. Budeme jednat s Jihomoravským krajem, takto to dělat nejde,“ zmínil Šebela.

Omezení spojů ovšem podle něj nehrozí.

Problémy potvrdil krajský náměstek pro dopravu Roman Hanák. „Dopravci dostali loni z krajského rozpočtu 170 milionů korun, letos pětaosmdesát. Víc peněz uvolnit nemůžeme,“ vzkázal. Situaci lze podle něj řešit jen tak, že vláda poskytne potřebnou sumu buď krajům nebo přímo dopravcům.

Podle Hanáka mohou dopravci, kteří už nemají na kompenzaci mezd peníze, své dosavadní smlouvy vypovědět a linky znovu vysoutěžit. „I tuhle možnost jim nabízíme. V tuhle chvíli už nám smlouvy vypovědělo šest firem,“ dodal krajský náměstek.

Nedostatek peněz na platy řidičů řeší i ve Vyškově. Podle zástupce ředitele společnosti Vydos bus Igora Čekiho už peníze z kraje dávno došly. Proto navýšení mezd řidičů platí ze svého. „Zákon o tom, že řidiči dostanou víc peněz, platí a musíme ho dodržovat. Peníze, který nám na dva roky poskytl kraj před rokem, už jsme dávno vyčerpali,“ okomentoval Čeki.

Podle jeho slov od kraje už nic nedostanou, ale řešení jim nabízí. „Naposledy nám přišel od kraje dopis, že pokud chceme, máme vypovědět stávající smlouvu a linky znovu vysoutěžit,“ řekl Čeki.

Problémy se mzdami sleduje řidič autobusu Vladimír Zřídkaveselý, který jezdil v Blansku několik let. „Vím, že podnik musel doplácet ze svého a měl s tím potíže. Doufám, že se je podaří vyřešit a peníze řidičům zůstanou,“ svěřil se.

Vývoj kauzy

• V roce 2016 schválila vláda zvýšení platů řidičů autobusů ze 71,60 Kč na 98,10 Kč.

• Peníze na zvýšení mezd měl loni poskytnout stát, nakonec je platí kraj ze svého rozpočtu.

• První problémy přišly v lednu 2017, kdy kraj oznámil, že nemá dost peněz na zvýšení platů.

• V únoru proto začali odboráři organizovat stávku jihomoravských řidičů.

• Stávka vypukla 6. dubna, zapojili se do ní řidiči z 12 firem.

• Kraj nakonec loni na platy uvolnil 170 milionů, letos 85, víc peněz dát nehodlá.