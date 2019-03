Blansko /FOTOGALERIE/ – Kdo hledá v Blansku příjemné posezení u kávy a dobrého domácího zákusku, neměl by minout Kafárnu v ulici Leoše Janáčka. Netradiční podnik sídlí v Domově Olga pro mentálně postižené, kteří své zákazníky také obsluhují.

Kafárna funguje již čtvrtým rokem. Domov Olga, který funguje jako denní stacionář, chtěl vytvořit další integrační dílnu, kde by klienti běžně přicházeli do styku s okolím. „Chtěli jsme více integrovat naše uživatele do většinové společnosti, a to se nám daří. Myslím, že lidé už se do Kafárny naučili chodit a rádi se k nám vracejí,“ vysvětluje ředitelka Domova Olga Jana Kratochvílová.