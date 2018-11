Pavelka: Kapitán musí znát každý krápník

Blanensko - Prací u jeskyní strávil už skoro čtyřicet let. Za tu dobu po nich provázel lidi, řídil loďku a teď má na starost organizaci provozu. Hynek Pavelka, šedesátník z Blanska, pracuje jako vedoucí provozu v Punkevních jeskyních Moravského krasu

Hynek Pavelka.Foto: Zdroj: Jiří Hebelka

Za tu dobu už zažil mnoho a taky se hodně naučil o jeskyních i o lidech, kteří jimi prochází. „Většinou se najde někdo, kdo chce vidět víc a uteče z prostoru pro turisty. Po těch letech už ale víme, jak na něj. Jakmile udělá špatný krok, celá jeskyně začne houkat. V podzemí jsou čidla a alarm,“ říká Pavelka.



V krasu vystřídal víc pozic. Pracoval jako průvodce a kapitán loďky, teď Punkevní jeskyně vede a zodpovídá za to, že všichni odvedou svou práci. „Převážně řeším papírování. Na loďce už jezdím jen minimálně, i když občas se příležitost naskytne,“ popisuje svou práci Pavelka.



Přestože turisty už nevozí, pořád dokáže oprášit kapitánské znalosti a zvládne cestu i s celým výkladem. „Krom speciálních zkoušek a kurzu první pomoci musí kapitán znát perfektně celou jeskyni. Není to jen o tom naučit se výklad, lidé se totiž občas doptávají a bylo by hloupé, pokud bych něco nevěděl. Je potřeba znát s nadsázkou každý krápník,“ vysvětluje.

Pro stálé pracovníky to problém prý není, horší situace nastává v turistické sezoně. „Musíme přijímat brigádníky na pozice průvodců i kapitánů. Ti se pak musí vše v mžiku naučit,“ dodává.



Za dobu, co Pavelka v jeskyních pracuje, se přihodilo i pár nepříjemností. Sám vzpomíná na bandu výrostků, která slanila do jeskyní a uprostřed noci se na vlastní pěst pokusila proplout v gumovém člunu. „V jeskyních máme hlídače a hlavně jsou všude alarmy. Vandaly odhalili a v mžiku byla na místě policie, aby kluky vyhnala z jeskyň a odvezla domů,“ vzpomíná.



Kromě moderního alarmu mají jeskyně i nové loďky. Na ty si ale personál teprve zvyká. „Tak to chodí se vším novým. Musíte si to ozkoušet, vychytat mouchy,“ komentuje Pavelka s úsměvem.

JAKUB SEKANINA