Pasti na cyklostezkách: sportovcům nahánějí strach kameny pod koly

Brno, Jedovnice – Vypustit starosti z hlavy a naplno si užít jízdu v členitém lesním terénu. Tento zážitek teď cyklistům na singletrailových trasách v Mariánském údolí v brněnské Líšni někdo kazí. Na cestu nastražil kameny a další překážky, jeden člověk to odnesl zraněním. „Na tuto hrozbu musím myslet a nevychutnám si tak jízdu,“ postěžoval si pravidelný návštěvník stezek Jiří Pintar.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Dva okruhy s upravovaným terénem v Mariánském údolí se cyklistům otevřely teprve v květnu a už jejich provozovatelé čelí vážným problémům. „Na nástrahy nás upozornil přímo cyklista, který se kvůli velkému kameni na trase zranil,“ uvedla jednatelka neziskové organizace Singletrail Moravský kras Veronika Tušlová.

Cyklista si při pádu nalomil zápěstí a narazil kolena. Také měl po těle odřeniny. Provozovatelé se nyní snaží podle Tušlové stezky pravidelně kontrolovat.

Pro jistotu o nebezpečí návštěvníky informují na svých facebookových a webových stránkách. Lidi zpráva vyděsila. „Je opravdu ošklivé dělat takové naschvály. Navíc si neuvědomují, že tam jezdí i děti,“ komentoval na sociálních sítích Stanislav Hanák.

Cyklisté upozornili, že po opakované návštěvě trati už jezdci nejsou tak obezřetní jako napoprvé. „Je tam mnoho míst, kde lze něco nastražit, aniž by si toho všiml člověk, který jede rychle a zná to tam,“ vysvětlil Pintar.

Provozovatelé se zatím neobrátili na policii. „Doufáme, že se tyto nepříjemnosti udály poprvé a naposled. Pokud ne, podáme trestní oznámení,“ ujistila Tušlová.

Policejní mluvčí Andrea Cejnková zatím nedokázala říci, zda útoky na cyklisty lze hodnotit jako obecné ohrožení. Pachateli by tak hrozily až tři roky vězení či výjimečný trest. „Pokud se s něčím takovým cyklista potká, měl by nám to nahlásit,“ řekla policejní mluvčí.

Singletrailové stezky měly odpůrce už při svém vzniku. Nesouhlasili s nimi třeba myslivci z tamní honitby nebo někteří obyvatelé. „Když se o nich rozhodovalo na zastupitelstvu, jednomu místnímu vadily kvůli náporu lidí v už tak přetěžované lokalitě,“ vzpomněl starosta Líšně Břetislav Štefan.

V údolí jsou dvě stezky, které vznikly po úspěchu singletrailů v Jedovnicích na Blanensku. Cyklisté se už brzy mohou těšit na novou trasu, která povede přes Horákovskou hájenku. Bude určená zdatnějším jezdcům.

Návštěvníkům cyklostezek nyní v tamních lesích komplikuje jízdu také těžba dřeva. „Kamarád nedávno na konci trasy našel ležet dřevo,“ svěřil se například Josef Zabil.

ZUZANA VRBECKÁ