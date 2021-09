V ulici Svitavská pracuje těžká technika na novém kruhovém objezdu, hotový má být do konce listopadu. A také na silničním mostu přes řeku Svitavu. V ulici Brněnská v lokalitě Staré Blansko pak pokračuje pátou etapou kompletní rekonstrukce sítí, vozovky a chodníků.

Začátkem tohoto týdne se navíc na průtahu okresním městem na křižovatce před Sportovním ostrovem Ludvíka Daňka pustili dělníci do stavby kruhového objezdu. Hotový má být za tři měsíce. „Za volantem je to teď v Blansku o nervy. Na průtahu městem jsou uzavírky a provoz je svedený do ulic v centru. Ty ale na tolik aut zdaleka nemají potřebnou kapacitu. Nedá se nic dělat a člověk musí zachovat chladnou hlavu. Snad to dopravní peklo v závěru roku skončí. Letos už to stačilo. Nedávno bylo dlouho rozkopané celé centrum a teď tohle,“ řekl jeden z řidičů Jindřich Blažek z Ráječka.

V podobném duchu mluvili i další motoristé. Řada z nich se snaží proklouznout do centra postranními uličkami. Moc jiných možností ale nemají. Nebo nechávají auta odstavená dál a dojdou pěšky. „Já dnes jel do Blanska směrem od Rájce-Jestřebí a byl to zážitek. U Kauflandu jsem stál v koloně hodně dlouho. Příště to raději vezmu přes Horní Lhotu,“ dodal řidič, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Podle šéfa blanenských strážníků Martina Lepky je dopravní situace nyní v Blansku nejhorší v ranních hodinách a při špičce mezi třetí a pátou odpoledne. Od začátku tohoto týdne kvůli nové uzavírce posílili strážníci hlídky v terénu. „Aktuálně nejkomplikovanější situace je u kruhových objezdů v centru města. Dopravu řídíme například u blanenského gymnázia. Snažíme se ulehčit hlavně odbočovacímu pruhu na Seifertovu ulici a výjezdu z Hybešovy ulice. Tam jsou řidiči ve špičce prakticky bez šance se hnout z místa,“ upřesnil Lepka.

Při výjezdu z ulice Na Řadech na Bezručovu ulici došlo ke změně přednosti v jízdě. Řada řidičů tam stále jezdí po paměti. „Žádnou vážnou nehodu jsme ale ohledně uzavírek v posledních dnech v Blansku neřešili. Nové značení nemusí být vždy řidičům srozumitelné. Jsou místa, kde je spousta informačních tabulí na malém prostoru a není to vyřešeno právě šťastně. Chce to čas, aby si to sedlo. Těžko polemizovat, zda se daly uzavírky a objízdné trasy lépe vyznačit. Průběžně to řešíme s úředníky,“ uzavřel ředitel městské policie Blansko.

Rondel u Sportovního ostrova Ludvíka Daňka měl být původně hotový už při rekonstrukci průtahu Blanskem před šesti lety. Část místních obyvatel ale byla proti a sepsala petici. „Již tehdy se na mne, jakožto uvolněného zastupitele na kraji přes dopravu, obrátili lidé, kteří s okružní křižovatkou nesouhlasili a vyjadřovali proti ní nesouhlasné stanovisko,“ sdělil blanenský opoziční zastupitel Jan Nečas.

Dodal, že stavbu blokovala i nepříliš kvalitní práce blanenských úředníků. Krajský úřad jim podle něj vracel žádosti kvůli formálním chybám.

Navzdory všem průtahům řada lidí hodnotí nový kruhový objezd před Sportovním ostrovem Ludvíka Daňka jako velké plus. Zvýší se tam podle nich bezpečnost chodců i řidičů. „Po původním přechodu jsem přes tuto křižovatku chodil denně a nebylo to bezpečné. Vím, že pro řadu řidičů je to nyní v Blansku kvůli uzavírkám složité. Na druhou stranu se vyřeší několik problematických míst. Hlavně bude konečně silniční most na Staré Blansko, kde se dosud jezdí přes železniční přejezd a čeká se v kolonách u spadlých závor,“ řekl Vladimír Novotný z Blanska.