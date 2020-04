Uzávěrka je v polovině září. „Přihlašování projektů jsme chtěli spustit co nejdříve. Aby navrhovatelé měli dostatek času s nimi seznámit veřejnost a získat pro ně podporu. Ale také aby měli čas konzultovat podobu navrhovaného projektu například s odborníky na městském úřadě,“ uvedl blanenský místostarosta František Hasoň.

Tím podle něj mohou navrhovatelé zajistit, že se do hlasování dostanou projekty, které mají reálnou šanci peníze získat. Hlasování je v plánu v říjnu. Aby se do něj konkrétní záměr dostal, musí ho písemně podpořit minimálně dvacet obyvatel Blanska starších osmnácti let. „Musí mít lokální charakter a být proveditelný na pozemcích města,“ upřesnil Hasoň.

Loni získalo nejvíce hlasů dřevěné zastřešení části sportovní areálu za kulturním domem v blanenské části Těchov. „Zastřešení má kapacitu asi osmdesát sedících lidí. Poslouží při plánovaných akcích, ale i pro tréninky mládeže a jednotlivé návštěvníky hřiště,“ popsali v návrhu těchovští hasiči.

Stavět by se mělo o letních prázdninách. Město nakonec zaplatí i projekt rozšíření dětského hřiště u kruhového objezdu v ulici Bezručova, který skončil na druhém místě. Nových herních prvků se místní dočkají zanedlouho. „Jedná se o housenku Smíšek, houpačku s hnízdem a kolotoč o průměru 1,6 metru. Vše budeme instalovat v průběhu dubna,“ informoval Milan Vítek z blanenského odboru komunální údržby.