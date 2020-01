Popelnice, židle, kužely nebo staré bedny. To staví někteří obyvatelé v ulicích Wolkerova, Havlíčkova a dalších nedaleko blanenské nemocnice před rodinné domy, kde bydlí. Jinak jsou ve všední dny prakticky bez šance, že u svého domova zaparkují.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Místa jim totiž dlouhodobě blokují návštěvníci nemocnice. Nad ní přitom město před časem vybudovalo za bezmála dvacet milionů rozsáhlé parkoviště pro více než stovku aut. To je však stále poloprázdné. „Nerozumím tomu. Z naší ulice je to možná k nemocnici ještě dál než z nového parkoviště. Stání tam stojí deset korun na čtyři hodiny. Nechce se mi věřit, že by kvůli takové částce někteří parkovali jinde. Ale asi je to tak. Hlava mi to nebere,“ řekl Deníku jeden z místních Petr Novotný.