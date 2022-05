Projekt parkovacího domu připravovali Adamovští několik let. Má stát ve stráni mezi jednou z tamních bytovek a základní školou v ulici Komenského na pozemcích města. Půjde vůbec o první takovou stavbu na Blanensku. Se dvěma několikapatrovými věžemi. Tento týden zastupitelé schválili úvěr, který má pokrýt část první etapy nákladné stavby. „V první etapě má vzniknout první ze dvou věží parkovacího domu. Plus základy druhé. Celkem se jedná o sto dvacet parkovacích míst. Dohromady je jich navrhnuto až tři sta,“ nastínil plány adamovský místostarosta Jiří Němec.

Na parkovací dům už má město delší dobu stavební povolení. To ale platí do letošního září a musí tak požádat o jeho prodloužení. Stavět by se podle Němce mohlo začít na jaře příštího roku a dokončení první etapy je v plánu v říjnu roku 2024. V tuto chvíli má město podle informací Deníku na stole tři nabídky stavebních firem. Od 80 milionů korun výš. „Schválili jsme úvěr, který je možné čerpat až do výše třicet milionů korun. Z něj bychom chtěli použít prostředky na finální část prací. Nyní máme z předchozích let na termínovaných vkladech odloženo pětatřicet milionů. Po deseti milionech pak chce ještě odložit příští a poté i další rok. Na dotace nemůžeme spoléhat, zatím nebyly na takový projekt vypsané,“ upřesnil Němec.

Stání v parkovací domě bude zpoplatněné. Zatím ale není jasné v jaké výši. Vedení města však nastínilo, že většina míst bude za symbolický poplatek, který pokryje například případné pořízení čipových kart a energie. Část míst s lepším příjezdem a zázemím chce město nabídnout dráž. „Věříme, že o zastřešené stání a pod kamerami, bude mezi místními zájem. Jako dostupná alternativa garážovým stáním. Zároveň také chceme, aby část parkovacích míst v ulici Sadová zůstala zachovaná. Zásadní omezení parkování v této části města zatím neplánujeme. Samozřejmě tam můžeme v budoucnu debatovat o nějaké variantě takzvaného rezidentního parkování pro motoristy s trvalým pobytem ve městě, ale to v tuto chvíli není na pořadu dne,“ dodal adamovský starosta Roman Pilát.

Zástupci radnice zároveň uvedli, že případná dostavba druhé věže a dalších 180 parkovacích míst bude záležet na poptávce místních. A také na finančních možnostech města. Může k ní dojít v příštích letech, ale také nemusí. Po dokončení první etapy totiž bude parkovací dům provozuschopný. „S parkováním je v Sadové problém. Ale na město velikosti Adamova mi to přijde obří investice, která jde čistě za městem. Osobně bych raději aktuálně řešil rozbité silnice a chodníky. Ale to je věc názoru. Možná by úplně stačilo, aby majitelé garáží z nich vytahali nepořádek a konečně tam najeli s auty. Je tu také řada spekulantů, kteří mají garáží hned několik a jsou prázdné. Počítají, že za ně dostanou balík. Ceny se už pohybují hodně přes tři sta tisíc. Pak nemají auta parkovat před domy,“ řekl jeden z místních, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce ho zná.

Podle starosty Romana Piláta nebude splátka úvěru pro město v příštích letech zásadní zátěž, která by blokovala další investice. „Budou to podobné platby, na jaké jsme byli zvyklí u úvěrů, které jsme nyní nyní dopláceli. Město má minimální míru zadluženosti a investice do příštích let to neohrozí. Věřím že zvládneme i další projekty,“ dodal Pilát.

Novou parkovací plochu pro více aut podle něj Adamovští připravují i v ulici Údolní a Neumannova v sídlišti Ptačina.

O stavbě parkovacího domu se mluví i v Boskovicích. V souvislosti s výstavbou takzvané Boskovické spojky, která by měla zajistit přímé vlakové spojení z druhého největšího města na Blanensku do Brna. Stát by mohl zmodernizované vlakové stanici v Boskovicích. „Správa železnic řekla, že si umí představit, že jej potom doprojektuje. Může působit v systému park and ride. Lidé i z okolních obcí se sjedou do Boskovic, zanechají tam auto a budou pokračovat přímým elektrifikovaným spojením do Brna," uvedl nedávno boskovický starosta Jaroslav Dohnálek. V městském rozpočtu na stavbu parkovacího domu podle něj peníze ale nyní nejsou.