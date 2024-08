Lidé z Adamova, kteří chtějí mít jisté místo v novém parkovacím domě Sadová, mohou podat žádost na město do 30. srpna.

O tom, kdo parkovací místo dostane, bude v souladu s pravidly rozhodovat odbor správy majetku města, ve sporných záležitostech rozhodne rada města. „Každému žadateli lze pronajmout jedno parkovací místo. Nelze je přenechat do podnájmu třetí osobě ani využívat ke komerčním účelům,“ píše se v pravidlech.

Došlé žádosti úředníci vyhodnotí. Přiřadí jim bodové hodnocení, sto bodů dostanou lidé bydlící trvale v Adamově, padesát bodů patří těm, kdo nevlastní garáž v lokalitě Adamov 1. Sto padesát bodů dostanou automaticky všichni, kdo mají zájem o vyhrazené parkovací místo. V případě rovnosti bodů bude rozhodovat čas doručení.

Za vyhrazené parkovací místo zaplatí lidé osm tisíc za rok, za nevyhrazené osm set korun za rok.

Bližší informace, včetně formuláře žádosti, naleznou zájemci na webových stránkách města Adamova, případně je možno se informovat na Odboru správy majetku města.

Kolaudace parkovacího domu je v plánu v září letošního roku. Stavba začala loni na jaře. Jedná se o první stavbu svého druhu na Blanensku. Adamovští ji připravovali několik let. Celkem má parkovací dům nabídnout 288 míst. Město stavbu rozdělilo do dvou etap. V té první vyrostla jedna ze dvou věží pětipatrové budovy pro sto dvacet aut a základy druhé. To vše za čtyřiaosmdesát milionů korun bez daně.