Varianta v areálu základní školy na náměstí 9. května totiž padla. „Věděli jsme, že tam mohou být při stavbě hřiště problémy s kanalizací a sítěmi. Ty se však na místě ukázaly v daleko větším rozsahu, než se předpokládalo. Jejich přeložení nebylo reálné,“ uvedl boskovický místostarosta Radek Mazáč.

Radnice proto prověřuje nové tři lokality. Zhruba do čtrnácti dnů má být jasno. „Favoritem je zatím lokalita v blízkosti boskovického Sportparku v Doubravách. Na stavbu parkourového hřiště máme letos v rozpočtu půl milionu korun,“ upřesnil.

Dobrá kondice a roky tréninku

Podle blanenského trenéra Martina Kakáče je parkour jedinečný v tom, že se u něj meze nekladou. „Můžete si vymyslet své vlastní triky a stále se posouvat dál,“ vysvětlil.

Velkou oblibu sklízí především mezi mladými lidmi. Parkourové skákání však není jen o tricích. K tomu je zapotřebí dobrá kondice a roky trénování. „Děti se kouknou se na video, kde vidí nějakého parkouristu skákat salto z garáže na garáž. Neuvědomí si však, že za tím stojí roky tréninku,“ doplnil Kakáč.

Skateboardisté mají smůlu

To jezdci na skateboardových prknech mají v Boskovicích zatím smůlu. Skatepark s kovovými překážkami tam sice před lety fungoval v Mánesově ulici, po stížnostech místních na hluk ho ale vedení města zrušilo. „Od té doby se o skateparku v Boskovicích jen mluví. Uvažovalo se o několika lokalitách. Před časem jsme vedení města navrhli plochu v Doubravách nedaleko Sportparku. Jednalo by se o betonový monolit. Skatepark by vyšel zhruba na pět milionů,“ řekl před časem Deníku boskovický skejťák Radek Přibyl.

O výstavbu sportoviště ve městě usiluje už bezmála dvacet let. „Provizorně jsme jezdili na betonu v letním kině, kde byly uskladněné překážky. Aktivních starších jezdců je nás kolem patnácti. Plus školáci a jezdci na kolech. Byla by škoda, kdybychom neměli žádné následovníky. Jen z videí se děti na prkně jezdit nenaučí,“ posteskl si Přibyl.

Boskovičtí si od městského architekta Zdeňka Fránka nechají vypracovat studii na využití sportovního areálu Červená zahrada. Ten chtějí v budoucnu rozšířit o parkoviště, lepší příjezdové cesty i další sportoviště. Například o atletický ovál a vyloučena není ani sportovní hala nebo zmíněný skatepark. „Pokud tam na skatepark bude místo, připadne mi to jako vhodná lokalita. Na ostatních místech byl problém například s hlukem. V Doubravách se to zase bilo s provozem Sportparku,“ dodal místostarosta Mazáč.