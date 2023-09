Odpočinout si po procházce městem, přečíst si knížku ve stínu stromů nebo se sejít s přáteli mohou lidé v Boskovicích na Blanensku. Vedení města se totiž dohodlo s Římskokatolickou farností Boskovice na zpřístupnění parku u kostela Všech svatých.

Park u kostela v Boskovicích je otevřený všem zájemcům k odpočinku. | Foto: Město Boskovice

Zajít sem zájemci mohou do konce září denně od osmi ráno do osmi hodin večer. Od října bude otevřeno od devíti do pěti.V parku jsou nově opravené chodníky a upravená zeleň, jak vyplývá z oznámení na městském webu. Kostel Všech svatých v Boskovicích patří mezi nejstarší stavby ve městě. Deník mu v minulosti věnoval jeden z dílu seriálu nazvaného Historie od podlahy. Můžete si ho připomenout ZDE.

