Park v Blansku je znovu průchozí. Řemeslníci dokončili zastropení potoka Palava

/FOTO/ Stavební práce v parku na ulici Svatopluka Čecha skončily. Řemeslníci završili nové zastropení potoka Palava v místech, kde se vlévá do řeky Svitavy. To původní bylo v havarijním stavu. Práce uzavřely od poloviny dubna průchod z parku do Rožmitálovy ulice i průjezd ulicí Svatopluka Čecha.

Stavební práce v parku na ulici Svatopluka Čecha skončily. | Foto: Město Blansko