Záběry pocházejí z míst, kam je zákaz vstupu. Leží v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy. Podle Mezery tam v současnosti navíc není kvůli nahlodaným stromům bezpečno. Do chráněné oblasti se bobři dostali proti proudu z řeky Svitavy. „V okolí Jakubova jezera je lužní les a rezervace. Přítomnost dvojice bobrů tady nevnímáme jako nežádoucí. Naopak. Stromy, které pokácí, uvolní místo další novým. Vzácné stromy, rostliny ani případně nevšední hmyz zde jejich činnost nenarušuje. Situace je jiná například v Lednicko-valtickém areálu na Břeclavsku, kde bobři ničí staré vzácné stromy a taky jich stavy jsou daleko početnější,“ řekl již dříve zoolog ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Krása.

Vypuštěné jezero? Dno prozkoumali archeologové s detektory

Je možné, že letos párek bobrů ve zmíněné lokalitě poprvé vyvede mláďata. Loni se je nepodařilo zachytit. „Možná uhynula. I to se může stát. Pokud se letos nějaká narodí a přežijí, bude zajímavé tuto lokalitu dál sledovat. Bobři si totiž své teritorium v délce zhruba dvou kilometrů tvrdě brání a mladé bobry do něj nepustí. I mláďata proto musí po určité době putovat jinam. Výš proti proudu Punkvy nejsou podle všeho ideální podmínky, takže mladší generace se zřejmě vrátí zpět po proudu do řeky Svitavy,“ dodal Mezera.

Bobr nemá v Evropě vyjma člověka, vlka a medvěda predátora, který by ho mohl ohrozit. Na území České republiky se v současnosti odhaduje výskyt zhruba 6 000 kusů bobrů evropských.

S baterkami Za tajemstvím jeskyně: Výpustek přiblíží nová zážitková trasa

Jakubovo jezero dělníci vybudovali v roce 1930. Na jeho místě stála původně Salmova pila.

Bylo součástí kaskády malých vodních elektráren na říčce Punkvě. V roce 1961 byl provoz elektráren v kaskádě ukončen. Podle Antonína Krásy se jedná o lokalitu, kde se pravidelně rozmnožují ropuchy obecné, skokani hnědí a štíhlí. „Žijí tam třeba i užovky obojkové a zastavuje se řada ptáků, někdy i čáp černý,“ doplnil Krása.