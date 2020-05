Pivo mají lidé podle plánů boskovického podnikatele ochutnat na jaře příští rok. „O pivovaru v Boskovicích jsem přemýšlel delší dobu. Bylo to pro mě zajímavé téma. Původně jsem i zvažoval, že bych pivo vařil v Panském dvoře, který jsem chtěl opravit. Nakonec to vše dopadlo jinak,“ řekl Deníku Řehoř.

Ten kromě Panského dvora vlastnil v Boskovicích i historickou budovu Jízdárny, kterou městu léta nabízel k využití pro stavbu areálu sportovní haly v Sušilově ulici. Zastupitelé nakonec rozhodli, že se hala bude stavět v Hybešově ulici. Ve hře je stála i varianta v Červené zahradě. „V tu chvíli jsem neměl pro Jízdárnu využití. Prodej bývalého pivovaru jsem sledoval. Kontaktoval jsem majitele a nakonec jsme se domluvili na směně budov. Takže jsem Jízdárnu vyměnil za pivovar. Má své kouzlo a je v něm kus historie. Vždyť se tu pivo vařilo několik staletí. Už jen na tom se dá stavět,“ dodal Řehoř.

Historická budova mohla být zajímavá i pro město. Hlavně tím, že se nachází na okraji areálu Červená zahrada, kde město v budoucnu plánuje velké investice do tamních sportovišť. „Pro město se jedná díky lokalitě o zajímavý objekt. Ale v tuto chvíli je nereálné, abychom se podobnou investicí zabývali. Jednak na ni nyní nemáme peníze, a kupovat něco, co by pak léta leželo ladem, není na pořadu dne. Navíc se jedná o kulturní památku,“ uvedl před časem starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Podle Řehoře se už v bývalém pivovaru pustili do úklidu a otloukání starých vnitřních omítek. Později přijde na řadu výměna části střešní krytiny a venkovní fasády. „Kapacita pivovaru bude na jednu várku dvacet hektolitrů piva. To je čtyři tisíce piv. Kolik jich budeme vařit týdně je zatím otázkou. To ukáže až odbyt. Základem nabídky budou spodně kvašená deseti, jedenácti a dvanácti stupňová piva. Chceme vařit okrajově i speciály. Jména piv ještě nemáme vybraná, ale budou souviset s historií Boskovic,“ upřesnil podnikatel. V budově chce udělat i pivnici.

Historie Panského pivovaru sahá pravděpodobně až do 17. století. Posledním šlechtickým vlastníkem byla rodina Mensdorff-Pouilly. Za první republiky pivovar produkoval 12 000 hektolitrů piva ročně. „V roce 1948 byl podnik Pivovar a sladovna Alfonse Karla hraběte Mensdorffa-Pouillyho v Boskovicích znárodněn. Krátce poté v letech 1948 až 1951 fungoval pod národním podnikem Středomoravské pivovary a poté již jen jako sklad hraček a zeleniny,“ uvedli odborníci z Národního památkového ústavu.

Později boskovický pivovar opět částečně zprovoznil pivovar Černá Hora, v posledních desetiletích je ale bez využití a chátral. Předloni se stal kulturní památkou.