Adamov – Řadu otázek v posledních dnech vyvolalo odstranění betonového památníku, který stál na pozemku Skalního sklepa v Adamově. Těžká technika rozebrala jeho podstavec a betonový kolos z něj sesadila. Osud sousoží je už o něco jasnější, než před několika dny. Majitel pozemku, na kterém socha stála ji totiž chce nabídnout městu Adamovu. Jeho vedení však zatím neví, jak se k nabídce postaví. Podle odborníků navíc hrozí riziko, že je socha už nenávratně poškozena.

Památník založení prvního Dělnického domu v Adamově stál na svém místě od počátku sedmdesátých let minulého století. Jeho autorem je sochař Ladislav Martínek. „Socha je zajímavá tím, že byla postavena v době socialismu, kdy jediný povolený směr umění byl socialistický realismus. Akademickému sochaři Ladislavu Martínkovi se ale podařilo prosadit abstraktní formu památníku," přiblížila sochařka a vedoucí Galerie města Blanska Olga Fryčová Hořavová.

Nabídka úřadu

Tento týden však dělníci betonový monolit ze svého místa odstranili. „Jelikož budovu Skalního sklepa nelze připojit na městskou kanalizaci, musíme postavit vlastní čističku odpadních vod. Proto jsme přistoupili k přemístění betonového monolitu. Betonový podstavec pod ním odstraníme, ale pamětní desky, které jsou na něm umístěné zůstanou tam, kde doposud," objevilo se v úterý odpoledne na webových stránkách Skalního sklepa.

Historická budova s okolními pozemky patří adamovskému podnikateli Martinu Boháčkovi. Ten s Blanenským deníkem Rovnost nekomunikuje.

Podle Fryčové Hořavové je však odstranění sochy pro Adamov velká ztráta. „Socha byla sice bizarní ozdobou města, ale byla velmi dobře umístěna a například při společenských akcích plnila svůj účel," řekla.

V pátek krátce po půl jedenácté dopoledne se na webových stránkách Skalního sklepa objevilo prohlášení: „Demontovaný betonový monolit bude nabídnut Městskému úřadu Adamov (může jej instalovat na vhodnějším místě). Pokud o něj město neprojeví zájem, bude oslovena Horácká galerie, která shromažďuje tvorbu autora monolitu Ladislava Martínka."

Bližší podmínky nabídky však ještě jasné nejsou. „To bude záležet na jednáních se zástupci města," podotkl společník majitele Skalního sklepa Alois Keprt.

Starosta Adamova Roman Pilát ale v pátek dopoledne o této nabídce ještě oficiálně nevěděl. „Zatím mě nikdo neoslovil. Lepší by ale bylo, kdyby sochu majitelé Skalního sklepa nabídli městu ještě před tím, než ji zbourali. Mohli jsme se domluvit na vhodnějším místě a celkovém postupu přemístění. Jak bude město nabídku řešit zatím nevím," řekl Pilát.

Podle sochařky Fryčové Hořavové je však riziko, že je socha poškozená. „Je otázka jakým způsobem byla socha demontována a zda půjde zase postavit zpět do své původní podoby. Je škoda, že například město sochu před zbouráním neochránilo," podotkla.

Město však situaci neovlivní. „Socha nefiguruje na seznamu našich kulturních památek. Její majitelé nám pouze oznámili svůj záměr ji přemístit," uvedla Iveta Henková z adamovského stavebního odboru.

Mezi Adamovskými se názory na sochu různí. „Sochy by se asi neměly bourat. Ani takovéto. Přece jenom je to historický artefakt," uvedl na facebooku Adamova například Milan Kylar.

Jen kus betonu?

Naproti tomu některým se socha nelíbí. „Uplynulo jen pár let a z této ukázky sorely je podle mě zcela oprávněně jen kus betonu, který prakticky nikdo nechce. Proč oprávněně? Kdyby to bylo nějaké skutečně hodnotné dílo, tak by se o to všichni prali," napsal na facebook Adamova například diskuttující David Pliska.