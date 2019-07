Do té letošní zasáhlo počasí a bude o poznání slabší. V některých oblastech spálily ovoce přízemní mrazíky nebo shnilo na stromech. Jako například třešně. Do pálenic už lidé vozí první kvasy.

„Loni to byla pořádná divočina. Pálit jsme začali v polovině června a skončili až v únoru. Letos to bude slabší. Na řadě míst totiž zapracovalo počasí. Třeba na Zlínsku vím, že shnilo velké množství třešní. Ale třeba meruněk se letos urodilo poměrně dost,“ uvedl Ladislav Vančura z pěstitelské pálenice Rudice na Blanensku.

Tam lidé začali vozit první kvasy už začátkem července. Z třešní a meruněk. V sobotu zahájila provoz také vyhlášená pálenice ve Veselí nad Moravou. Tam při pálení používají výhradně dřevo. „Začínáme o necelý měsíc později než loni. Meruněk se urodilo celkem hodně, třešní méně. Dobře vypadají i švestky. Za litr stoprocentní pálenky zaplatí zákazníci u nás dvě stě třicet pět korun,“ informoval vedoucí tamní pálenice, která se nachází v malebné krajině u Baťova kanálu, Stanislav Doupovec.

Pálenku z domácího ovoce si nechávají pravidelně dělat také přátelé boskovického zahrádkáře Jiřího Stříže. On sám však dává přednost čerstvému nebo jinak zpracovanému ovoci. „Loni to byla paráda, letos to ale bude bída. Hodně mi toho pomrzlo. Včetně kiwi a vinné révy. I ve skleníku. Někteří kamarádi jsou na tom podobně,“ poznamenal sedmasedmdesátiletý muž, který má zahrádku v boskovické lokalitě Milánovy.

Pálenka z vlastní úrody



• Cena pálenek z vlastního dovezeného ovoce se v pěstitelských pálenicích na jižním Moravě pohybuje přibližně od 250 do 280 korun za litr stoprocentního alkoholu.



• V ceně je zahrnuta spotřební daň 143 korun za litr absolutního alkoholu, kterou odvání pálenice celnímu úřadu.



• Domácnost může pro svou potřebu vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu.



• Za ilegální pálení hrozí pokuta až 10 milionů korun.

Cena pálenek z vlastního dovezeného ovoce se v pěstitelských pálenicích v regionu pohybuje přibližně od 250 do 280 korun za litr stoprocentního alkoholu. Některé pálenice proto oproti loňsku zdražily. Kvůli vzrůstajícím cenám energií i poplatkům za odvoz odpadu.

Od příštího roku je navíc ve hře zvýšení spotřební daně z lihu, kterou pálenice odvádějí celnímu úřadu. „Museli jsme zdražit o dvacetikorunu. Za litr stoprocentní pálenky tak u nás zákazníci nyní zaplatí dvě stě osmdesát korun. Nemyslím si ale, že by lidé kvůli tomu začali pálit načerno ve větším. V oficiální pálenice mají totiž jistotu kvalitní a nezávadné pálenky. A ceny jsou podle mého vzhledem k tomu, co všechno se okolo zdražuje, stále přijatelné,“ dodal Vančura.

Za ilegální pálení alkoholu nicméně hrozí vysoká pokuta až deset milionů korun. „Spousta lidí to ale buď neví, nebo to neřeší. Kořalku doma ve sklepě pálil už jejich otec, děda či praděda, a tak prostě pokračují v rodinné tradici. Je s tím ale spojená řada rizik. Ať už zdravotních, nebo co se týká výše pokut,“ řekla Jana Vanková z pálenice v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku.

Větší množství nelegálního podomácku vypáleného alkoholu zajistili celníci před několika lety na Blanensku. Šlo asi o 350 litrů pálenky. Na neodvedené dani přišel stát o padesát tisíc korun.