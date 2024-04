/FOTO, VIDEO/ Nabourané auto. Uvnitř sedí dvě mladé dívky. Obě jsou v šoku, řidička má ošklivě zlomenou ruku. Z otevřené rány crčí krev. K dopravní nehodě se jako první dostává dvoučlenná hlídka policistů. Vzápětí přibíhá čtyřčlenná posádka hasičů s nosítky. Nejedná se o ostrý zásah, ale o cvičení profesionálních hasičů a policistů, které má nasimulovat různé typy situací, s nimiž se záchranné složky v terénu setkávají. Odehrává se v úterý na požární stanici v blanenském Poříčí. V roli figurantů jsou studenti z Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko.

Pád z výšky a neštěstí v kotelně. Hasiči s policisty cvičili v Blansku první pomoc | Video: Deník/Jan Charvát

„Na podobném cvičení jsem jako figurantka už potřetí. Poprvé ale sedím v autě jako zraněná při dopravní nehodě. Popravdě z toho mám docela husí kůži a jsem ráda, že to je jen jako. V běžném provozu bych se to takové situace nikdy nechtěla dostat. Zároveň si myslím, že základy první pomoci by měl zvládnout každý. Člověk nikdy neví, kdy to bude potřebovat a může pomoci zachránit život,“ říká studentka čtvrtého ročníku oboru Praktická sestra Kateřina Modrová.

Na hasiče a policisty čeká v areálu stanice sedm stanovišť, kde si musí poradit z různými druhy událostí. Od požáru paliva v kotelně, při kterém se vážně popálí jedna osoba, pád z výšky se zraněnou v bezvědomí až po zmíněnou autonehodu. Řeší také úraz v dílně, kde si pracovník po pádu prorazí hrudník kusem želené tyče, otravu oxidem uhelnatým nebo člověka s epileptickým záchvatem v uzavřeném bytě.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

„Právě k otevírání bytů jezdíme hodně často a nikdy nevíme, co nás za dveřmi čeká. Musíme být připraveni na vše. Smyslem cvičení je zlepšení komunikace a spolupráce policejních hlídek s hasičskými posádkami, které bývají na místech těchto událostí před příjezdem záchranky,“ vysvětluje garant poskytování zdravotní péče na blanenské požární stanici Kamil Štrait.

Radary v Lažánkách? Zatím jednotky hříšníků, místním vadí kamiony

Dodává, že pokud se lidé do podobných situací dostanou, neměli by panikařit, ale snažit se jednat a přivolat co nejrychleji pomoc. „Jsou to často velmi nepříjemné stavy a lidé jsou v šoku. Vidí otevřená zranění, popáleniny, bezvědomí, Je ale potřeba se toho nebát a jednat. I obyčejné zaklonění hlavy, které zvládne naprostý laik, může v určité situaci zraněnému zachránit život,“ říká profesionální hasič. Znalosti z podobných cvičení blanenští hasiči podle něj využili například loni na rušné silnici I/43, kde zasahovali při dopravní nehodě se dvěma otevřenými zlomeninami stehenních kostí.