Boskovice – Dvacet milionů korun. Takovou částku dostane Dětská léčebna pohybových poruch v Boskovicích od Jihomoravského kraje. Na vylepšení zázemí pro pacienty i zaměstnance. Ve čtvrtek o tom na svém zasedání rozhodla krajská rada.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Zájem o pobyt dětí v léčebně s doprovodem stoupá. „Hlavní budova, která pochází z roku 1926, přitom nemá dostatečné prostory. Ačkoliv v posledních letech prošla rozsáhlými opravami a modernizací včetně vybudování vodoléčby s bazénem, musí zájemce i odmítat. Rozšířit ji o další pokoje již není kde, ani není možné přestavět v ní k tomuto účelu jiné prostory," popsala mluvčí Jihomoravského kraje Denisa Kapitančiková. Rovněž rehabilitační oddělení podle ní již nevyhovuje současným trendům, protože má pouze tři malé boxy na cvičení, kde pacienti navíc nemají soukromí.

Pomůže přístavba

Problémy s prostory vyřeší přístavba. „Prodlouží se hlavní budova směrem do dvorní části tak, aby se propojila se samostatně stojící správní budovou. Do nových prostor se přemístí především oddělení rehabilitace a ordinace. Uvolněná místa ve stávající budově budou upravena na pokoje pro děti s doprovodem," upřesnila Kapitančiková. U jižního průčelí vnikne také příjezdová cesta a malé parkoviště. Hlavní vstup do budovy i zahrady bude bezbariérový.

Na vylepšení léčebny už se těší zástupkyně ředitelky Iva Konupková. „Protože stávající prostory jsou malé, nemůžeme koupit ani potřebné přístroje a pomůcky, které by přispěly k lepší rehabilitační péči. Po úpravách dostane každá ze šesti sester také svou pracovnu a klienti budou mít dostatečné soukromí," je ráda Konupková.

Stavební práce začnou letos na podzim a skončí příští rok na jaře. „Jsem rád, že budeme moci díky této investici rozšířit kapacitu naší dětské rehabilitační léčebny. Pomůžeme tím mnoha dětským pacientům, kteří se tam jezdí léčit z celého Česka," uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.