Legendární Pac-Man v akci. Historii počítačových her poznají lidé v Blansku

Pro některé zatracovaná záliba a ztráta času, pro druhé vášeň, bez které se neobejdou. Počítačové hry pro osamělé hráče nebo ty, které si lze užít ve dvojici. Fenomén prvních her sahá daleko do šedesátých let. Podniknout výpravu do historie počítačů, konzolí a gameboyů mohou lidé v létě a po celé září v Muzeum Blanenska.

Historii počítačových her přibližuje výstava v Muzeu Blanenska. Ilustrační snímky. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková