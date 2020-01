Šest milionů korun. S takovou částkou počítá v letošním rozpočtu blanenská radnice na výstavbu mobilní kavárny v centru města. Tu bude město pronajímat v lokalitě, kde dříve stál hotel Dukla. Místní ji nazývají Poduklí. Je tam pódium, kde se konají kulturní akce, lavičky, trávník, herní a vodní prvky.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dalibor Krutiš

Podle starosty Jiřího Crhy chce vedení města dotáhnout do konce původní projekt, který počítal po demolici hotelu s úpravou a oživením této plochy. „V minulosti jsme vypsali výběrové řízení jen na samotnou stavbu kavárny a nebyl o to mezi investory zájem. Nyní připravujeme zadání pro takzvané koncesní řízení. Kavárna by se měla postavit ve spolupráci s budoucím provozovatelem. Měl by se podílet na případných vícenákladech a vybavení kavárny,“ upřesnil Crha.