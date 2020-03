Ožije opět bývalá kunštátská kuželna? Půl milionu dají do areálu Jelínkovy chaty

Místo, kde žijeme. To je program Nadace Via, který podporuje přeměnu veřejných prostranství. Bezmála půl milionu korun z nadace poputuje do každé ze tří vybraných obcí. Jednou z nich je i Kunštát.

